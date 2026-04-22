Slušaj vest

Predsednik Opštine Severna Mitrovica Milan Radojević obišao je danas, zajedno s predsednikom Skupštine Ivanom Zaporošcem, lokaciju na kojoj su rano ujutro porušene 23 garaže u vlasništvu Srba. Tom prilikom Radojević je ocenio da je reč o gaženju zakona i da je policija preuzela nadležnost izvršne vlasti, najavljujući da će Opština podneti zvaničnu tužbu!

- Nažalost, iza nas nisu samo srušene garaže. Svedočimo rušenju zakona, rušenju našeg života u opštini Severna Mitrovica, totalnog bezakonja i anarhije, prava ili govora sile, govora jačeg. Ove ruševine predstavljaju naše živote u opštini Severna Mitrovica. Koliko god nekome to delovalo možda i neozbiljno, ali to je istina ukoliko niko ne reaguje na apele Opštine Severna Mitrovica da se ovo zaustavi, ukoliko niko ne reaguje na apele da ovi ljudi nemaju dozvole, da rade potpuno van ingerencija koje su propisane zakonom, da niko nije obavestio Opštinu o ovome, da se niko nije obratio niti preduzeo bilo kakav korak, da policija preuzima izvršnu vlast, ponaša se kao Opština i preuzima ulogu izvršitelja i obezbeđuje rušenje ovih objekata - istakao je Radojević.

Milan Radojević Foto: Kosovo online printscreen

Procedura za rušenje pokrenuta je 13. februara, nakon čega je Opština pokušala da stupi u kontakt i problem reši sa preduzećem "Trepča jug" koje je najavilo rušenje. Međutim, svi napori Opštine nisu naišli na razumevanje.

- Više puta smo pokušavali da stupimo u kontakt sa predstavnicima "Trepče jug" kako bismo našli neki dogovor za naše sugrađane. Nažalost, nismo naišli na razumevanje. Tokom jučerašnjeg dana smo obavestili predstavnike međunarodne zajednice o ovom problemu i tražili od njih pomoć. Tražili smo da spreče presedan po kojem će centralne vlasti i Kosovska policija preuzeti u potpunosti ingerencije opštine. Rekli su nam da će raditi na tome. Evo iza nas su rezultati tog rada i te tišine - rekao je Radojević i dodao da se policija u ovoj situaciji postavila i kao izvršni organ i kao inspekcija, što je protivzakonito.

Foto: Kosovo online printscreen

Kao neko ko je deset godina vodio Pritvorski centar u Severnoj Mitrovici, Radojević je istakao da obrazloženje da ovi objekti ugrožavaju bezbednost zatvora nije validno!

- Odgovorno tvrdim da su to samo izgovori koje će verovatno biti prihvatljivi za predstavnike međunarodne zajednice, pošto vidite da ništa nisu preduzeli, da su ostali pasivni. Nažalost, ovim danas, ukoliko međunarodna zajednica ne preduzeme bilo kakav korak da se zaustave, zaista velika je zabrinutost da će Opština Severna Mitrovica ostati bez svojih ingerencija, jer će centralni nivo i dalje nastaviti da preduzima korake, potpuno samostalno, znači kako oni hoće - naveo je.

Radojević je najavio i da će pravni tim Opštine Severna Mitrovica pokrenuti sudski postupak jer, kako je rekao, nema svrhe da se obraćaju policiji.

- Mi ćemo sa našim pravnim timom razgovarati da li možemo da pokrenemo tužbu. Kao što vidite, nema svrhe da se obraćamo policiji jer policija obezbeđuje onog koji ima silu, ko je jači. Mi ćemo sigurno podenti zvaničnu tužbu, a naši advokati će proveriti na koje članove možemo tačno da se pozovemo - rekao je Radojević i dodao da vlasnici srušenih garaža tvrde da imaju sve papire za objekte.