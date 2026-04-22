Slušaj vest

Kancelarija za Kosovo i Metohiju navela je da bespravno i kabadahijsko rušenje privatnih garaža u vlasništvu Srba u severnom delu Kosovske Mitrovice, pokazuje odsustvo svake vladavine zakona na prostoru Kosova i Metohije, gde se samovoljom Prištine direktno ugrožavaju imovinska i egzistencijalna prava srpskog naroda.

- Rušenje privatnih garaža izvedeno je bez obaveštavanja i saglasnosti srpske opštine Kosovska Mitrovica i lokalnog rukovodstva koje je legitimno izabrano apsolutnom većinom glasova srpskog naroda i nedospustivi su pokušaji vlasti u Prištini da prenebregne, preuzme, oduzme ili smanji nadležnosti ove lokalne samouprave gde Srbi čine većinu - naglašava se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Dodaje se da nikakvi izgovori da je reč o nekakvom zemljištu u vlasništvu prištinske kompanije nisu u skladu sa realnošću na terenu, s obzirom na to da vlasnici ovih garaža poseduju dokumentaciju o imovinskim pravima, kao i da su pojedini srušeni objekti sagrađeni pre više od pet decenija.

- Činjenica da je ova akcija izvedena na prepad, u ranim jutarnjim satima uz asistenciju velikog broja pripadnika tzv. kosovske policije ukazuje na političku pozadinu ove, još jedne u nizu nasilnih i protivpravnih aktivnosti Prištine usmerenih na opstanak i obespravljivanje srpskog naroda na Kosovu i Metohiji - navedeno je u saopštenju.

Kancelarija za KiM će o ovom slučaju upoznati sve međunarodne predstavnike, jer, ovakvo postupanje Prištine predstavlja opasan presedan i kršenje čak i prištinskih propisa koji se otvoreno gaze kada god je potrebno udariti na srpski narod.

Foto: Printscreen Kosovo onlajn

- Ističemo da je pasivnost i neadekvatno reagovanje međunarodnih predstavnika koji su od samog početka upoznati od strane lokalnog rukovodstva sa ovim problemom i opasnim namerama Prištine, veoma zabrinjavajuće - navedeno je u saopštenju.

Podsećamo, garaže u severnom delu Kosovske Mitrovice jutros su srušene, a rušenje je sprovedeno uz asistenciju tzv. kosovske policije. Rušenje objekata počelo je rano jutros, uz prisustvo teške mehanizacije i pojačano obezbeđenje tzv. kosovske policije, a na licu mesta bili su i pripadnici Euleksa, kao i italijanski karabinjeri.

Reč je više od 23 objekta, za koja preduzeće Trepča jug tvrdi da su u njenom vlasništvu, dok vlasnici ističu da imaju sve papire za te objekte. O rušenju objekata nije bila informisana Opština Severna Mitrovica.

Kurir Politika

