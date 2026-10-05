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Jutro u Srbiji osvanulo je u minusu za čak 4 grada - Sjenicu, Požegu, Leskovac i Zaječar.

U Sjenici je jutros u 7 izmereno minus 3, a u preostala tri grada - minus 1.

Sjenica je i u 8 časova bila u minusu, sa dva stepena ispod nule. A u isto vreme u Požegi je izmereno nula stepeni.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u 8 časova bilo je hladno i u Kuršumliji, Ćupriji, Leskovcu i Zaječaru, gde je izmereno po dva stepena. U Kraljevu, Nišu i Sremskoj Mitrovici bilo je pet stepeni, u Valjevu i Loznici osam, a u Čačku 9,3 stepena.

Na planinama je jutros bilo toplije nego u kotlinama. Na Zlatiboru je izmereno sedam stepeni, a na Crnom Vrhu čak 14.

Tokom dana biće vedro i sunčano.

Prema prognozi RHMZ-a, najtoplije će biti u Negotinu, do 28 stepeni. Kragujevac i Niš mogu da očekuju 26 stepeni, a Beograd, Kraljevo i Loznica 25. Na Zlatiboru će biti do 19, a na Kopaoniku do 16 stepeni. Sutra će biti još malo toplije, do 27 stepeni.

Na snazi je i upozorenje RHMZ-a na poljoprivrednu sušu u većem delu Srbije, koje važi do 7. oktobra. Vodostaji Dunava, Save i Tise ispod su niskih plovidbenih nivoa.

Temperature jutros u 7 sati

Foto: screenshot RHMZ

Vreme narednih dana

U utorak i sredu jutra hladna, ponegde sa slabim prizemnim mrazem, a po pojedinim kotlinama istočne, južne i jugozapadne Srbije i sa slabim mrazem na 2 metra visine.

Tokom dana pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29.

U četvrtak i dalјe toplo uz postepeno povećanje oblačnosti.

U petak prolazno naoblačenje sa kišom i plјuskovima, uz pad temperature i pojačan zapadni i severozapadni vetar. Zatim svežije, malo do umereno oblačno i uglavnom suvo.