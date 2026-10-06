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Novoizgrađeni vrtić “Čarolija” u Bostanima konačno je dobio upotrebnu dozvolu, čime je otklonjena jedna od poslednjih prepreka za početak njegovog rada.

Očekuje se da Ministarstvo prosvete tokom naredne sedmice završi postupak verifikacije, nakon čega bi, prema očekivanjima, za desetak dana vrata novog objekta mogla da budu otvorena za prve mališane. Ovu informaciju potvrdio je prvi čovek opštine Prijepolje Drago Popadić.

Opštinska uprava Prijepolje izdala je u petak 2. oktobra rešenje o upotrebnoj dozvoli za novoizgrađeni objekat predškolske ustanove u Bostanima. Prethodno je obavljen tehnički pregled, kojim je utvrđeno da je objekat završen, da su sprovedene propisane mere zaštite od požara i da je vrtić podoban za upotrebu.

Time se privodi kraju višegodišnja priča oko izgradnje i stavljanja u funkciju jednog od najznačajnijih objekata namenjenih najmlađim Prijepoljcima.

- Novi vrtić ima ukupnu površinu od 1.368 kvadratnih metara, raspoređenih na prizemlje i sprat. U objektu je predviđeno deset vaspitnih grupa – pet za mlađi i pet za stariji uzrast. Projektovan je kao savremena predškolska ustanova sa prostorijama za boravak dece, višenamenskim prostorima i svim pratećim sadržajima potrebnim za rad sa mališanima, kažu za RINU u lokalnoj samoupravi.

Kapacitet vrtića je oko 200 dece, što bi trebalo značajno da rastereti postojeće objekte Predškolske ustanove „Miša Cvijović“ i smanji problem nedostatka mesta u prijepoljskim vrtićima.

- Izgradnja objekta počela je početkom 2024. godine, a nakon završetka građevinskih radova i opremanja čekalo se na ispunjavanje svih uslova neophodnih za njegovo stavljanje u funkciju. Posebno važan korak napravljen je krajem septembra, kada je dobijena i saglasnost nadležnog sektora MUP-a da su sprovedene predviđene mere zaštite od požara, dodaju u lokalnoj samoupravi.

Sada preostaje još verifikacija Ministarstva prosvete. Očekuje se da taj postupak bude završen tokom naredne sedmice, čime će biti ispunjeni uslovi da već za desetak dana novi vrtić u Bostanima primi prve mališane.