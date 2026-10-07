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Tradicionalna manifestacija "Dani Jovana Cvijića" posvećena velikom srpskom naučniku rođenom u Loznici pre 161 godina počinje danas u Loznici.

Prvi program, radionica besedništva i debata "Mladi istraživači: Cvijićevim stopama kroz tajne krasa i predele Loznice", koju će voditi Ivana Đorđević, asistent na Geografskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, biće održana od 11 sati u prostorijama Centra za kulturu "Vuk Karadžić".

Predavanje "Legat Jovana Cvijića i njegova transformacija" o zbirci Memorijalnog muzeja Jovana Cvijića zakazana je za četvrtak u Muzeju Jadra, a dan posle u Gimnaziji "Vuk Karadžić" biće predstavljena monografija "Stari narodni sportovi, igre i nadmetanja-očuvanje, prenošenje znanja i prezentacija", o kojoj će govoriti autori dr Jovanka Brankov i dr Željko Bjeljac, naučni saradnici Geografskog instituta "Jovan Cvijić" Srpske akademije nauka i umetnosti.

Foto: Kurir/T.I.

Manifestacija se nastavlja 12. oktobra, na dan Cvijićevog rođenja, otvaranjem izložbe "Vilinski konjici Srbije, Zavoda za zaštitu prirode Srbije" u Galeriji "Mina Karadžić".

Centar za kulturu biće 15. oktobra domaćin radionica izrade prirodnih parfema i upoznavanje sa biljkama iz različitih delova sveta, a sedam dana kasnije će, u Muzeju Jadra, biti otvorena izložba '"Cvijićevi opisi reljefa Balkanskog poluostrva". Ovogodišnji Cvijićevi dani završavaju se 29. oktobra izložbom "Geopark Đerdap, prvi geopark u Republici Srbiji" Srpskog geografskog društva, u Galeriji "Mina Karadžić".

Foto: Danijjela

Rođeni Lozničanin, Jovan Cvijić (1865-1927), smatra se utemeljivačem srpske geografije, bio je osnivač Srpskog geografskog društva, a pored ostalog i počasni doktor Univerziteta Sorbone i Karlovog univerziteta u Pragu. Više škola u Srbiji i Republici Srpskoj nosi njegovo ime, jedna vrsta šafrana i vrh na planini Rudnik. Po njemu se u Loznici zovu jedna osnovna škola, glavna ulica i trg, a u gradu se nalazi jedna spomen bista, dva spomenika i spomen ploča na mestu gde se nalazila njegova rodna kuća.