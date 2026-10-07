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Zdravstveni centar (ZC) Loznica počeo je od danas organizovane zdravstvene preglede na teritoriji grada terenskim radom nove mobilne ambulante, dobijene od Ministarstva zdravlja. Prvi su zdravlje mogli da prekontrolišu meštani Tršića gde je pokretna ambulanta od jutros bila na parkingu u centru mesta, a obavljani su pregledi kod lekara opšte prakse i ultrazvučni pregled abdomena.

Odziv meštana bio je veliki, što je pokazalo značaj ovakvog načina organizovanja zdravstvene zaštite i veliku zainteresovanost stanovništva za preglede, navode iz ZC. U Tršiću je obavljeno 27 opštih lekarskih pregleda, 23 ultrazvučna pregleda, dok su uzeti uzorci za 24 laboratorijske analize. Plan je da pokretna ambulanta prvenstveno obilazi mesta na teritoriji Loznice koja nemaju zdravstvene stanice, saopšteno je tim povodom iz gradske uprave.

Foto: ZC Loznica

- Ideja Ministarstva zdravlja i zdravstvenih radnika jeste da mobilna ambulanta omogući dostupnije preglede pacijentima koji žive u udaljenim mestima. Tršić je naš prvi teren, a već smo napravili plan za ovu i narednu nedelju, i trudićemo se da obilazimo prvenstveno mesta u kojima nema zdravstvenih stanica. Takvih naselja na našem području ima dosta i ova ambulanta je zaista bila potrebna našoj ustanovi - rekla je zamenik direktora ZC dr Kristijana Ilić, i istakla da će se truditi da dođu do svakog pacijenta i svake kuće.

Kako navode iz ZC, posle Tršića pregledi će biti nastavljeni. U sredu mobilna ambulanta stiže kod meštana Gornje Kovljače, dan posle sledi Stupnice, a u petak Gornja Borina, dok su za narednu nedelju planirani Paskovac i Trbušnica. Cilj je da zdravstveni pregledi budu dostupni i ljudima u udaljenijim naseljima, posebno onima kojima je odlazak do lekara otežan. Raspored će biti dopunjavan u dogovoru sa predstavnicima mesnih zajednica, a u skladu sa potrebama stanovništva.