Slušaj vest

Miodrag Sokolović (70) iz Prokuplja nije mogao da veruje kada je pre par jutra obilazeći svoj voćnjak iznad vikednice koju ima u selu Đurevac video nove cvetove na kruškama i šljivama. Da paradox bude još veći, taman ovih dana beru jabuke i novi cvetovi iznad zrelih jabuka koje su pale samo je pojačalo Miodragovo čuđenje.

-Stvarno se ne sećam da sam nekada u svom životu zapamtio da sun am u oktobru procvetale voćke. Možda kaada sam bio mali, pa se ne sećam, ali od kada me pamet služi, ovo se prvi put dogodilo- komentariše Miodrag stanje u svom voćnjaku.

sokoloviceva kruska.jpg
Foto: Kurir.rs

Dodaje da je hteo ad ih skine, pošto se plaši da ne isposte drveća, ali ih je na karju ipak ostavio.

-Ova godina je zaista bila drugačija za poljoprivrednike, suša, voće je prerodilo, kasnije je stizalo. Sve je nekako išlo naopako, a sad i ovi novi cvetovi- objašnjava naš sagovornik koliko se i on zbunio.

I dok sa prijateljima peče rakiju, gledaju i komentarišu svetove.

sokoloviceva sljiva procvetala.jpg
Foto: Kurir.rs

-Brzo će mraz, pa će i ovako da ih obori, meni je žao, neću da ih diram- kaže nam Miodrag.

Povremeno se dogodi u topličkom kraju da nekom procveta neka voćka u jesen, ali to bude redak slučaj, ne ovako masovno kao u Sokolovićevom voćnjaku.

Kurir.rs

Ne propustiteSrbija"TO JE MOJ ŽIVOT, 20 GODINA RADA, A SVE JE STALO ZA 15 MINUTA" Stevi Ćurčiću izgoreo ceo voćnjak u Grgurevcima: Koga da tužim kad ne znam ko je zapalio? (FOTO)
8d1019b2-9c97-479c-8c2f-3acf7f6f2382.jpg
Zanimljivosti"Ko je ovo izmislio, ruke mu se pozlatile" Sprava za skupljanje šljiva bez saginjanja postala hit (VIDEO)
Sprava za skupljanje šljiva sa zemlje bez saginjanja (1).PNG
Moj biznisSlavonac bagerom krči zasad kajsije: Evo šta ga je dotuklo, pa je doneo odluku da odustane od tog posla
1719483167-cacakmiokovciberbakajsijafotorina-5.jpg
Srbija"ŽIVIM SA OVIM BILJKAMA KAO SA DECOM, OVO NIJE URADIO POLJOPRIVREDNIK!" Deda Božidaru (85) uoči berbe ISEKLI 228 STABALA KRUŠKE: Šteta je preko 5 MILIONA DINARA
Screenshot 2026-07-29 171703.png