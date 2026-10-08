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Miodrag Sokolović (70) iz Prokuplja nije mogao da veruje kada je pre par jutra obilazeći svoj voćnjak iznad vikednice koju ima u selu Đurevac video nove cvetove na kruškama i šljivama. Da paradox bude još veći, taman ovih dana beru jabuke i novi cvetovi iznad zrelih jabuka koje su pale samo je pojačalo Miodragovo čuđenje.

-Stvarno se ne sećam da sam nekada u svom životu zapamtio da sun am u oktobru procvetale voćke. Možda kaada sam bio mali, pa se ne sećam, ali od kada me pamet služi, ovo se prvi put dogodilo- komentariše Miodrag stanje u svom voćnjaku.

Foto: Kurir.rs

Dodaje da je hteo ad ih skine, pošto se plaši da ne isposte drveća, ali ih je na karju ipak ostavio.

-Ova godina je zaista bila drugačija za poljoprivrednike, suša, voće je prerodilo, kasnije je stizalo. Sve je nekako išlo naopako, a sad i ovi novi cvetovi- objašnjava naš sagovornik koliko se i on zbunio.

I dok sa prijateljima peče rakiju, gledaju i komentarišu svetove.

Foto: Kurir.rs

-Brzo će mraz, pa će i ovako da ih obori, meni je žao, neću da ih diram- kaže nam Miodrag.

Povremeno se dogodi u topličkom kraju da nekom procveta neka voćka u jesen, ali to bude redak slučaj, ne ovako masovno kao u Sokolovićevom voćnjaku.