U SOKOLOVIĆEVOM DVORIŠTU PROCVETALE KRUŠKE I ŠLJIVE: Miodrag ne pamti da je ikada video ovakav prizor u oktobru (FOTO)
- Miodrag Sokolović iz Prokuplja zatekao je nove cvetove na kruškama i šljivama usred oktobra, dok bere jabuke u svom voćnjaku u selu Đurevac.
- Kaže da se ne seća da je ikada ranije video ovakvo jesenje cvetanje i da je ove godine sve u voćnjaku išlo naopako zbog suše i kašnjenja roda.
Miodrag Sokolović (70) iz Prokuplja nije mogao da veruje kada je pre par jutra obilazeći svoj voćnjak iznad vikednice koju ima u selu Đurevac video nove cvetove na kruškama i šljivama. Da paradox bude još veći, taman ovih dana beru jabuke i novi cvetovi iznad zrelih jabuka koje su pale samo je pojačalo Miodragovo čuđenje.
-Stvarno se ne sećam da sam nekada u svom životu zapamtio da sun am u oktobru procvetale voćke. Možda kaada sam bio mali, pa se ne sećam, ali od kada me pamet služi, ovo se prvi put dogodilo- komentariše Miodrag stanje u svom voćnjaku.
Dodaje da je hteo ad ih skine, pošto se plaši da ne isposte drveća, ali ih je na karju ipak ostavio.
-Ova godina je zaista bila drugačija za poljoprivrednike, suša, voće je prerodilo, kasnije je stizalo. Sve je nekako išlo naopako, a sad i ovi novi cvetovi- objašnjava naš sagovornik koliko se i on zbunio.
I dok sa prijateljima peče rakiju, gledaju i komentarišu svetove.
-Brzo će mraz, pa će i ovako da ih obori, meni je žao, neću da ih diram- kaže nam Miodrag.
Povremeno se dogodi u topličkom kraju da nekom procveta neka voćka u jesen, ali to bude redak slučaj, ne ovako masovno kao u Sokolovićevom voćnjaku.
Kurir.rs