Srbija
VOZAČI, NAORUŽAJTE SE STRPLJENJEM! Na teretnim terminalima kilometarske kolone, najgore na Šidu: Putnička vozila čekaju na ova dva prelaza
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Prema informacijama Uprave granične Policije u 17.15 časova, putnička vozila na izlazu na graničnom prelazu Sremska Rača čekaju 30 minuta, dok na prelazu Preševo čekaju 25 minuta, saopštio je večeras Auto-moto savez Srbije.
Teretna motorna vozila najduže čekaju na prelazu Šid - 240 minuta, na Batrovcima 180, na prelazu Gradina 120 minuta, a na prelazu Kelebija 60 minuta.
Na ostalim prelazima nema zadržavanja, kao ni na naplatnim stanicama.
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