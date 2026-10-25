Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Darko A. (32) zbog postojanja osnovane sumnje da je nabavljao eksplozivne materije i druge delove pogodne za sastavljanje improvizovanih eksplozivnih naprava, kao i veću količinu zaštitne opreme u vidu taktičkih prsluka, šlemova, rukavica i drugih predmeta, sve u nameri ugrožavanja ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, kako bi 25. oktobra 2026. godine u Beogradu, na dan održavanja parlamentarnih izbora, zajedno sa većim brojem NN lica izazvao nemire vršenjem fizičkih obračuna sa pripadnicima policije i političkim protivnicima.

Osumnjičeni je na saslušanju kratko negirao izvršenje krivičnih dela za koja se tereti.

Nakon saslušanja tužilaštvo je sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu predložilo da Darku A. odredi pritvor zbog opasnosti od bekstva imajući u vidu da ima i državljanstvo Republike Hrvatske, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.

Osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija, kao i krivično delo Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u vezi sa krivičnim delom Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

00:05 Hapšenje Novi Sad Izvor: MUP

Prilikom pretresa izvršenih na osnovu naredbi sudije sa prethodni postupak Osnovnog suda u Novom Sadu, u prostorijama koje koristi osumnjičeni Darko A. pronađena je velika količina različitih improvizovanih eksplozivnih sredstava, kao i različite vrste opasnog oruđa, pirotehnike, pancira, šlemova i drugih predmeta.

Pored ostalog, pronađene su improvizovane eksplozivne naprave sa fitiljom, limenke sa fitiljem, plinska boca sa pričvršćenom petardom, više pakovanja vatrometa, 23 komada čeličnih ježeva, 84 improvizovana ježa napravljena od eksera, 88 komada zastitinih prsluka, 93 komada zaštitnih šlemova, 98 komada zaštitnih rukavica i drugo.