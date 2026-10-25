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Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavešteno je 24. oktobra 2026. godine da su M.S. i M.P. prijavile PU za grad Beograd, PS Voždovac, PI Beli Potok saznanja do kojih je M.S. došla od svoje prijateljice A.M. u vezi eventualnih nepravilnosti i kupovine glasova na parlamentarnim izborima koji se održavaju 25. oktobra 2026. godine.

U skladu sa zakonom i Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva O br. 7/26 od 20.10.2026. godine, javni tužilac Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu odmah je izdao usmeni zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja Službi za borbu protiv korupcije, čiji su policijski službenici istog dana obavili razgovor sa A.M.

A.M. je tom prilikom izjavila da nema bližih saznanja niti dokaza za bilo kakve nepravilnosti, da kruže priče po gradskom prevozu da se kupuju glasovi, ali da njoj niko nikada nije nudio bilo kakav novac.

Takođe je rekla da je u prolazu na Voždovcu čula neku ženu, za koju ne zna kako se zove, "kako razgovara telefonom i spominje glasanje i prodaju glasova, ali ništa određenije" i da u vezi navedenog nema bližih saznanja.

Potvrdila je da je o tome razgovarala sa poznanicom M.S. i da joj je rekla kako nema nikakvih dokaza, niti bližih saznanja i da iz tih razloga neće ići u policijsku stanicu i bilo šta prijaviti, jer nema šta da prijavi.