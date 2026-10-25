Slušaj vest

Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dobilo je danas više prijava koje se odnose na eventualnu kupovinu glasova.

Kako navode, obavešteni su da je 25. oktobra 2026. godine da je policijskim službenicima T.Č. prijavila da se na adresi (bivše picerije) u ulici Peke Pavlovića, „vrši kupovina glasova“.

Policija je otišla na datu adresu i zatekla zaključan objekat.

Imajući u vidu navedeno, i da nema dokaza da je ma koje lice izvršilo bilo koje krivično delo, javni tužilac se izjasnio da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka, saopštili su iz Tužilaštva.

Takođe, ovo odeljenje obavešteno je da je policijskim službenicima prijavljeno da je u Belom Potoku NN lice obavestilo posmatrače RIK-a da se u jednoj kući "vrši kupovina glasova".

Izlaskom na lice mesta policajci su zatekli vlasnika kuće, njegovog unuka i komšiju, koji su svi negirali navode prijave.

Policija je nastavila opservaciju tokom koje je utvrđeno da u kuću niko ne ulazi, niti iz nje izlazi o čemu su obavestili javnog tužioca.

Imajući u vidu navedeno i da nema dokaza da je ma koje lice izvršilo bilo koje krivično delo, javni tužilac se izajsnio da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka.