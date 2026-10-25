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Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu prijavljeno je da su policijski službenici PS Zemun 25. oktobra 2026. godine oko 13 časova prilikom opservacije terena u ulici Zastavnička zatekli oko 15-tak motorista, koji su im tom prilikom rekli da se u kući na datoj adresi "slikaju lične karte radi kupovine glasova".

Nakon konsultacija sa javnim tužiocem policijski službenici su ušli u navedenu kuću radi provere ovih navoda i u kući su zatekli supružnike, njihovo dete i komšiju.

Nikakvih dokaza da se vrše radnje koje su naveli motoristi nije bilo.

Imajući u vidu navedeno, i da nema dokaza da je ma koje lice izvršilo bilo koje krivično delo, javni tužilac se izjasnio da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka.

Takođe, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu obavešteno je da su policijski službenici izašli na lice mesta po prijavi M.G. koji je u jednoj prodavnici u Ripnju čuo kako dva lica pričaju "kako si slikao", te je M.G. pretpostavio da se radi o slikanju glasačkog listića za novac, ali da ne zna ko su ta lica.

Policijski službenici nisu zatekli prijavljene osobe na licu mesta.

Imajući u vidu navedeno, i da nema dokaza da je ma koje lice izvršilo bilo koje krivično delo, javni tužilac se izjasnio da nema zakonskog osnova za pokretanje krivičnog postupka.