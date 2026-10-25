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Kurir televizija danas je ostvarila izvanrendan rezultat kada je, tokom emitovanja specijalnog programa posvećenog izborima, bila gledanija od čak 4 nacionalne televizije!

Ovo je dokaz da su gledaoci prepoznali trud koji ulažemo u stvaranje kvalitetnog programa i pravovremeno informisanje javnosti, što ćemo nastaviti da radimo i u narednom periodu.

- Kurir televizija je trenutno gledanija od sve četiri nacionalne televizije, i po rejtingu i šeru, i vrlo blizu RTS-a 1. To govori da ovaj program koji radimo danas ima veliko poverenje građana.Gledaniji od sve četiri nacionalne televizije, i samo 0.1 rejtinga iza RTS-a - rekao je Saša Milovanović, generalni direktor Kurira.

U Srbiji se danas održavaju vanredni parlamentarni izbori, a Kurir televizija od 12.10 časova emituje dvanaestočasovni specijalni program "Srbija bira", posvećen glasanju, izbornom procesu i prvim procenama rezultata.

Na našoj televiziji danas možete da pratite 12 sati živog programa, gledaoci će iz minuta u minut pratiti tok izbornog dana uz redovna uključenja reporterskih ekipa sa biračkih mesta širom zemlje, analize više od 40 sagovornika u studiju i tri voditeljska tima koja će voditi gledaoce sve do ponoći.

Hvala vam na poverenju i ostanite uz program Kurir televizije!