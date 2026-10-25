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Programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju (OKO) Aleksandar Jerković izjavio je da na današnjim izborima zabrinjava porast nasilja, naročito prema ženama.

- Ono što naročito zabrinjava, to je povećano nasilje, neverovatno povećanje nasilja u odnosu na sve prethodne izbore, naročito kada govorimo o nasilju prema ženama. Videli ste i upad maskiranih lica u kol centar, dakle na privatnu imovinu. Videli ste ljude koji šikaniraju žene, maltretiraju devojke. To je nešto što je do sada bilo nezapamćeno - rekao je Jerković na konferenciji za medije.

Istakao je da su kol centri stranaka nešto poželjno u demokratskim društvima.

Prema rečima Jerkovića, ta organizacija je zabeležila brojne nepravilnosti, ali o tome još ne može da govori jer nema materijalnih dokaza zbog toga što, kako je rekao, njihovi posmatrači na terenu moraju da drže mobilne telefone isključenim.

- Primetili smo, naravno, i obrasce ponašanja, što govori o tome da se neke stvari ne dešavaju sporadično, nego da su planski organizovano sprovedene. Konkretno, radi se o velikim gužvama na biračkim mestima - rekao je Jerković.

On je naveo da kontrolori Studentske liste na mnogim mestima insistiraju na tome da na glasanje ulazi jedan po jedan glasač i da se tako namerno stvara gužva kako bi nastajale tenzije.

- Samo jedan glasač može da bude u prostoriji, što strahovito usporava proces glasanja. Ponovo je to instruktaža koja je došla od upravo posmatrača, odnosno kontrolora članova biračkih odbora iz Studentske liste, gde oni puštaju da jedan po jedan glasač ulazi i dok jedan izađe, drugi ne može da uđe - rekao je Jerković.

Naveo je da je primećena, kako je rekao, intenzivna komunikacija između posmatrača CRTA-e i grupa mladića, obučenih u crno i u kapuljačama, gde oni, kako je naveo Jerković, primaju nekakvu "instruktažu".

- To je primećeno u više od 30 odsto slučajeva da se ispred biračkih mesta, od strane posmatračke misije CRTA, primaju nekakve instrukcije. Posmatrači organizacije OKO nisu mogli da priđu bliže, ali da će mediji dobiti snimke i fotografije koji potkrepljuju njihove tvrdnje - kazao je Jerković.

Podsećamo, grupa blokadera napala je danas verbalno i fizički majku nosioca liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića, u neposrednoj blizini Kalenić pijace, kada su joj oteli kesu koju je nosila sa sobom i isekli ruku.

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