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Republička izborna komisija (RIK) obratila se u 17 časova.

Direktor zavoda za statistiku Branko Josipović je rekao:

"Do 16:00 na teritoriji Republike Srbije, bez Kosova i Metohije, glasalo je 56,38% od ukupnog broja upisanih birača. Posmatrano prema regionima, do 16:00 izlaznost je sledeća: region Vojvodine 58,76%, region Šumadije i zapadne Srbije 55,29%, region južne i istočne Srbije 53,34%, beogradski region 57,68%. Poređenja radi, na prethodnim parlamentarnim izborima, održanim 17. decembra 2022. godine, izlaznost do 16:00 iznosila je 62,36%".

Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević rekao je da je u odnosu na prošlu konferenciju za novinare, na biračkim mestima su se stvari malo stišale u smislu izlaznosti birača.

"Dakle, redovno se sprovodi glasanje na osnovu izveštaja lokalnih izbornih komisija i biračkih odbora. Bilo je manjih, nekih, hajde da kažem, incidenata, nepravilnosti, to su birački odbori rešili. Tamo gde nisu uspeli da reše, bili su obavešteni Ministarstvom unutrašnjih poslova, koje je adekvatno reagovalo, i glasanje se nastavilo nesmetano. Za sva dešavanja van biračkog mesta, inače za koje birački odbor nije nadležan, prema informacijama nadležnih organa, Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo preduzimaju sve neophodne mere, a takođe i pozivaju, dakle, građane javnom prilikom da se uzdrže od svih nedozvoljenih aktivnosti i van biračkog mesta", rekao je Dimitrojević i dodao: