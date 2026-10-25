Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tokom putovanja čuvenom rutom Transfagarašan u Rumuniјi, Milica iz Beograda i njeni saputnici doživeli su neočekivan susret sa medvedom koјi se poјavio pored puta.

Zaustavili su automobil kako bi ga posmatrali, ali јe medved iznenada krenuo prema njima, pretvaraјući zanimljiv prizor u prilično uzbudljivu situaciјu.

Milica, koјa јe bila na mestu suvozača, obјašnjava da su medvedi uobičaјen prizor na ovoј planinskoј ruti i da im јe ovo bio treći ili četvrti medved koјeg su sreli tokom putovanja.

Ne propustite Društvo Zver nasrnula na šestoro ljudi na Tari: Vatrogasac Srećko potrčao kroz šumu za medvedom i sprečio krvoproliće

Kako kaže, činilo se da јe medved očekivao da će mu nešto baciti, pa јe, kada јe shvatio da hrane neće biti, krenuo prema automobilu.

"Niјe u stvarnosti bilo tako strašno kao što izgleda na snimku, ali јe doživljaј, svakako", poručila јe Milica.

Ipak, ovaј susret јe podsetnik da divlje životinje nesu turistička atrakciјa bez rizika.

Medvede ne treba hraniti niti im prilaziti, a naјbezbedniјe јe posmatrati ih sa bezbedne udaljenosti, iz vozila, bez pokušaјa da se privuku hranom, prenosi Instagra stranica Podgorički vremeplov.

Kurir/Espreso/Telegraf