Slušaj vest

Više javno tužilaštvo u Beogradu pažljivo prati situaciju u glavnom gradu tokom održavanja parlamentarnih izbora i koordinira rad osnovnih javnih tužilaštava na teritoriji svoje nadležnosti i policijskih službenika kako bi izborni dan protekao mirno u demokratskoj atmosferi i kako bi se sve izborne procedure odvijale u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije.

U tom smislu VJT u Beogradu apeluje na sve učesnike izbornog procesa da spuste međusobne tenzije, da se uzdrže od neprimerenog, kao i nasilničkog ponašanja.

Ističemo da se sve prijave izbornih nepravilnosti razmatraju u najkraćem mogućem roku, u smislu ocene postojanja elemenata izvršenja nekog krivičnog dela u vezi sa izbornim pravima.

Podsećamo da je izborna volja gradana Republike Srbije neprikosnovena i da je moraju poštovati svi akteri političkog zivota.

Zbog toga pozivamo sve učesnike izbornog procesa da se uzdrže od prejudiciranja izbornih rezultata do objavljivanja konačnih rezultata i da na taj način ispoštuju zakonom propisan izborni postupak.

Podvlačimo daće nadležne institucije adekvatno u skladu sa zakonom odgovoriti na svaki pokušaj narušavanja javnog reda i mira, kao i nasilje bilo koje vrste, pre, na dan održavanja izbora i posle njih.

Kurir.rs

Ne propustitePolitika"NE POSTOJI NIKO GLUPLJI OD ADMIRALA! NEMA" Brnabić oplela po Zelenoviću zbog širenja dezinformacija: Tačno lupom da ih tražite! Nema
Ana Brnabić.png
PolitikaPOTREBNO HITNO SMIRIVANJE TENZIJA! Zaštitnik građana najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad starijim osobama!
zoran-pasalic-fonet-nenad-djordjevic.jpg
PolitikaBLOKADERSKE LAŽI RUŠE SE KAO KULA OD KARATA Raskrinkana još jedna sumanuta teorija: Milivojević digao uzbunu zbog aviona, sad u strahu panično brišu objave
Untitled-2.jpg
PolitikaLICEMERJE BLOKADERA Optuživali vlast, a sada javno priznaju da slikaju glasačke listiće!
izbori 2026 Čačak
PolitikaVJT O KUPOVINI GLASOVA U BEOGRADU: Prijavljene nepravilnosti proizašle iz neproverenih informacija, nema osnova za pokretanje postupka
vjt.jpg