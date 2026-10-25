Slušaj vest

Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu 23. oktobra 2026. godine dostavljen je izveštaj Službe za borbu protiv korupcije MUP RS uz prijavu S.Š, predsednika Romske partije, u kojoj je naveo da je u obavezi da prosledi prijave koje ima u vezi sa "pripremama za kupovinu desetine hiljada glasova povodom izbora za republičke poslanike", te moli da se proveri D.J. iz Borče.

Uz izveštaj dostavljena je i službena beleška o obaveštenju primljenom od D.J. u koja je izjavila da se kupovinom glasova nikada nije bavila, niti namerava to da radi.

Dodala je da je Romkinja, da glasa za SNS jer voli tu politiku te da smatra da iza prijave stoji predsednik Romske partije S.Š. koji poziva na proteste i rušenje države.

Istakla je da se dugi niz godina bavi ženskim pravima i borbom protiv nasilja u okviru čega je koordinatorka SOS telefona na jezicima nacionalnih manjina u Vojvodini koji vodi mreža SOS Vojvodina sa još šest organizacija.

U skladu sa zakonom i Opšte obaveznim uputstvom Vrhovnog javnog tužilaštva O br. 7/26 od 20.10.2026. godine, Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije VJT u Beogradu podnelo je 24. oktobra 2026. godine Službi za borbu protiv korupcije MUP RS zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja, sa nalogom da se u najkraćem roku obavi razgovor sa podnosiocem prijave S.Š. vezi sa navodima iz prijave, kao i da se izjasni o navodima svih prijava koje je on dobio u vezi sa ovim radnjama, odnosno da ih dostavi, ukoliko su u pisanoj ili elektronskoj formi.

Takođe je policiji naloženo da u toku dana 24. i 25. oktobra 2026. godine u skladu sa članom 50 Zakona o policiji, izvrši neposredno opažanje i opserviranje terena na adresi navedenoj u prijavi radi eventualnog otkrivanja krivičnog dela Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem iz člana 156. Krivičnog zakonika ili bilo kojeg drugog krivičnog dela protiv izbornih prava.

Za podnosiocem raspisana poternica od 2021. godine

Po zahtevu za prikupljanje potrebnih obaveštenja ovog tužilaštva, Služba za borbu protiv korupcije dostavila je izveštaj 25. oktobra 2026. godine u kojem je obavestila tužilaštvo da su u cilju obavljanja razgovora sa S.Š. utvrdili da on ima raspisanu potragu i poternicu iz 2021. godine, da mu je adresa prebivališta pasivizirana 8. aprila 2026. godine, da nema važeću putnu ispravu RS, a da mu je poslednja, koja je u međuvremenu istekla, izdata 2017. godine, te da je poslednji put evidentiran negov izlazak iz Republike Srbije 7. februara 2018. godine na graničnom prelazu Batrovci.

Nakon toga, S.Š. je putem email-a preko kojeg je podneo prijavu, poslat zahtev da se odmah javi u prostorije policije radi obavljanja razgovora u svojstvu građanina, a ukoliko nije u mogućnosti, onda da dostavi prijave koje je naveo u svom podnesku.

Na mejl nije odgovorio do dostavljanja izveštaja.

Takođe, policijski službenici su tokom 24. i 25. oktobra 2026. godine izvršili neposredno opažanje i opserviranje terena na datoj adresi u Borči u skladu sa zahtevom tužilaštva, kojom prilikom nije uočeno da pojedinci ili manje grupe lica ulaze u kuću niti da se neko nalazi u dvorištu kuće, ni na ulici ispred, odnosno nisu uočene aktivnosti kod objekta i u bližoj okolini koje bi ukazivale da se priprema kupovina glasova, o čemu je sačinjena službena beleška.

Imajući u vidu prikupljena obaveštenja i preduzete radnje, postupajući javni tužilac je zaključio da ne postoje osnovi sumnje da je izvršeno krivično delo Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem iz člana 156. Krivičnog zakonika, niti bilo koje drugo krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti.