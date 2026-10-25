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Ana Brnabić oglasila se povodom dezinformacija blokadera o tome da je vanredno dozvoljeno poletanje malih aviona van radnog vremena sa svih aerodroma u Srbiji.

Naime, ona je reagovala na objavu Nebojše Zelenovića, koji je podelio tekst portala Nova S o ovoj tvrdnji.

"Ne postoji niko gluplji od admirala. Nema. Tačno lupom da ih tražite. Nema.", poručila je kratko Brnabić putem Iksa.

Inače, Nebojša Zelenović je nadimak "admiral od bele lađe" zaradio zbog tvrdnji da bi Srbija trebalo da ima jaku mornaricu, iako nema izlazak na more.

Podsetimo, još jednom se pokazalo koliko brzo neproverene tvrdnje mogu da se pretvore u dezinformacije. Blokaderi su jutros, predvođeni Srđanom Milivojevićem, objavljivali tvrdnje da je vanredno dozvoljeno poletanje malih aviona sa svih aerodroma u Srbiji.

Međutim, sada se ispostavlja da je reč o dezinformaciji koja je plasirana bez valjanog osnova. Umesto činjenica, javnosti su ponovo ponuđene tvrdnje koje su izazvale zabunu i otvorile prostor za širenje panike.

Tako je Milivojević širio laži i izazivao paniku, te huškao druge, pa tražio da se blokiraju aerodromi.

Uspeo je da navuče i američku novinarku na ovakve spinove, ali je ubrzo shvatila pa obrisala post.

Ali brzo je narod prozreo takve namere, a sve o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.