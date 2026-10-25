POTREBNO HITNO SMIRIVANJE TENZIJA! Zaštitnik građana najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad starijim osobama!
Iz kancelarije Zaštitnika građana Zorana Pašalića je danas saopšteno da je pristigao veliki broj pritužbi građana koje se u najvećoj meri odnose na sukobe i incidente u blizini biračkih mesta, uključujući i navode o napadima na starija lica, nakon što je danas izvršen brutalni fizički i verbalni napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, u neposrednoj blizini Kalenić pijace.
- Zaštitnik građana najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad starijim osobama, kao i napade na članove porodice političkih aktera bez obzira na njihovu političku pripadnost ili opredeljenje - ističe se u saopštenju.
Ukazuje se da je napad na starije lice, kao i ugrožavanje bilo kog člana porodice zbog političkog delovanja apsolutno nedopustivo.
Zaštitnik građana pozvao je sve učesnike političkog i javnog života kao i sve građane na hitno smirivanje tenzija, uzdržavanje od nasilja i odgovorno postupanje, naglašavajući da niko ne sme biti izložen nasilju, pretnjama ili zastrašivanju zbog svojih godina, ličnih stavova ili političkog opredeljenja,
Zaštitnik građana je istakao da je neophodno da nadležni organi bez odlaganja ispitaju navode o svim prijavljenim incidentima i preduzmu mere iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom i da političke razlike ne smeju biti povod za ugrožavanje bezbednosti, dostojanstva i prava bilo kog građanina, naglašava se u saopštenju.
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