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Iz kancelarije Zaštitnika građana Zorana Pašalića je danas saopšteno da je pristigao veliki broj pritužbi građana koje se u najvećoj meri odnose na sukobe i incidente u blizini biračkih mesta, uključujući i navode o napadima na starija lica, nakon što je danas izvršen brutalni fizički i verbalni napad na Angelinu Vučić, majku Aleksandra Vučića, u neposrednoj blizini Kalenić pijace.

- Zaštitnik građana najoštrije osuđuje svaki oblik nasilja nad starijim osobama, kao i napade na članove porodice političkih aktera bez obzira na njihovu političku pripadnost ili opredeljenje - ističe se u saopštenju.

Ukazuje se da je napad na starije lice, kao i ugrožavanje bilo kog člana porodice zbog političkog delovanja apsolutno nedopustivo.

Zaštitnik građana pozvao je sve učesnike političkog i javnog života kao i sve građane na hitno smirivanje tenzija, uzdržavanje od nasilja i odgovorno postupanje, naglašavajući da niko ne sme biti izložen nasilju, pretnjama ili zastrašivanju zbog svojih godina, ličnih stavova ili političkog opredeljenja,

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