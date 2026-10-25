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Još jednom se pokazalo koliko brzo neproverene tvrdnje mogu da se pretvore u dezinformacije. Blokaderi su jutros, predvođeni Srđanom Milivojevićem, objavljivali tvrdnje da je vanredno dozvoljeno poletanje malih aviona sa svih aerodroma u Srbiji.

Međutim, sada se ispostavlja da je reč o dezinformaciji koja je plasirana bez valjanog osnova. Umesto činjenica, javnosti su ponovo ponuđene tvrdnje koje su izazvale zabunu i otvorile prostor za širenje panike.

Tako je Milivojević širio laži i izazivao paniku, te huškao druge, pa tražio da se blokiraju aerodromi. 

Uspeo je da navuče i američku novinarku na ovakve spinove, ali je ubrzo shvatila pa obrisala post.

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Srđan Milivojević Foto: Printskrin X

Ali brzo je narod prozreo takve namere.

- Je li bre Milivojeviću, nije ti dovoljno što si sam glup nego i druge nameštaš da ispadaju idioti - samo je jedan od komentara na mrežama.

Srđan Milivojević
Foto: Printskrin X

Laži blokadera padaju jedna po jedna kao kula od karata. Kada im se tvrdnje sudare sa činjenicama, ostaje samo pitanje koliko puta će još pokušavati da obmanu građane i koliko dugo misle da narod neće prepoznati njihove manipulacije?

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