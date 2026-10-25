BLOKADERSKE LAŽI RUŠE SE KAO KULA OD KARATA Raskrinkana još jedna sumanuta teorija: Milivojević digao uzbunu zbog aviona, sad u strahu panično brišu objave
Još jednom se pokazalo koliko brzo neproverene tvrdnje mogu da se pretvore u dezinformacije. Blokaderi su jutros, predvođeni Srđanom Milivojevićem, objavljivali tvrdnje da je vanredno dozvoljeno poletanje malih aviona sa svih aerodroma u Srbiji.
Međutim, sada se ispostavlja da je reč o dezinformaciji koja je plasirana bez valjanog osnova. Umesto činjenica, javnosti su ponovo ponuđene tvrdnje koje su izazvale zabunu i otvorile prostor za širenje panike.
Tako je Milivojević širio laži i izazivao paniku, te huškao druge, pa tražio da se blokiraju aerodromi.
Uspeo je da navuče i američku novinarku na ovakve spinove, ali je ubrzo shvatila pa obrisala post.
Ali brzo je narod prozreo takve namere.
- Je li bre Milivojeviću, nije ti dovoljno što si sam glup nego i druge nameštaš da ispadaju idioti - samo je jedan od komentara na mrežama.
Laži blokadera padaju jedna po jedna kao kula od karata. Kada im se tvrdnje sudare sa činjenicama, ostaje samo pitanje koliko puta će još pokušavati da obmanu građane i koliko dugo misle da narod neće prepoznati njihove manipulacije?