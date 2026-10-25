Slušaj vest

Još jednom se pokazalo koliko brzo neproverene tvrdnje mogu da se pretvore u dezinformacije. Blokaderi su jutros, predvođeni Srđanom Milivojevićem, objavljivali tvrdnje da je vanredno dozvoljeno poletanje malih aviona sa svih aerodroma u Srbiji.

Međutim, sada se ispostavlja da je reč o dezinformaciji koja je plasirana bez valjanog osnova. Umesto činjenica, javnosti su ponovo ponuđene tvrdnje koje su izazvale zabunu i otvorile prostor za širenje panike.

Tako je Milivojević širio laži i izazivao paniku, te huškao druge, pa tražio da se blokiraju aerodromi.

Uspeo je da navuče i američku novinarku na ovakve spinove, ali je ubrzo shvatila pa obrisala post.

Srđan Milivojević Foto: Printskrin X

Ali brzo je narod prozreo takve namere.

- Je li bre Milivojeviću, nije ti dovoljno što si sam glup nego i druge nameštaš da ispadaju idioti - samo je jedan od komentara na mrežama.

Foto: Printskrin X