LICEMERJE BLOKADERA Optuživali vlast, a sada javno priznaju da slikaju glasačke listiće!
Ono za šta su mesecima optuživali vlast, predstavljajući se kao navodni zaštitnici izborne volje građana, sada se, prema sopstvenim javnim priznanjima, pojavljuje i među blokaderima.
Praksa fotografisanja glasačkih listića, koju su ranije koristili kao povod za optužbe na račun drugih, očigledno je postao zadatak i u njihovim redovima.
- Na našem biračkom mestu budala slikala glasački listić, oduzeli mu listić i izbacili napolje, a što je najgore glaso za 3 - napisao je jedan korisnik Iksa.
Ova objava izazvala je i direktna pitanja:
- Koliko para je dobio i ko ga je ucenio da glasa za 3?
Slikanje glasačkog listića, inače zakonom zabranjeno, budi ozbiljnu sumnju da se takva praksa primenjuje jer je glas plaćen i slikanje listića obično služi kao dokaz da je zaokružena određena izborna lista.
Dakle, očigledno se i u blokaderskim redovima od određenih birača traže dokazi da su zaokružili broj 3.
Toliko o iskrenosti njihovih priča o izbornim pravilima, demokratiji i poštovanju volje građana.
Sve o današnjim izborima, toku glasanja, izlaznosti i dešavanjima na biračkim mestima pratite u našem blogu uživo, gde donosimo najnovije informacije tokom celog izbornog dana.