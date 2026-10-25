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Glumica Marija Karan pokrenula je inicijativu da se voditeljki Jovani Jeremić i njenoj ćerkici zabrani prolaz kroz glavni ulaz zgrade u kojoj glumica živi, a u čijoj garaži Jeremićeva iznajmljuje parking-mesto!

Ovo za Kurir tvrdi voditeljka Novog vikend jutra Televizije Pink, koja nam je rekla da glumici, koja je inače Jeremićkina komšinica, smeta to što ona prolazi kroz glavni ulaz zgrade u kojoj Marija Karan živi, zbog čega je pokrenula akciju da se njoj i njenoj ćerkici prolazak kroz zgradu zabrani!?

Jovana Jeremić, voditeljka i urednica RTV Pink Foto: Kurir Televizija

- To je zločin i bezobrazluk teški, to nije ljudski! Marija Karan ima stan od 185 kvadrata u zgradi u kojoj ja iznajmljujem parking mesto u garaži. Ona je sve inicirala i huška ostale stanare da zabrane meni i mojoj ćerki prolaz kroz taj ulaz, već da mogu da uđem samo preko garaže. Što znači da i kad je hladno, moram da idem preko ulice na minus 20 sa detetom. To me je i kao čoveka i kao ženu uznemirilo. Znate kakva su ženska deca, često je u suknjici i tankim čarapicama i zimi. Tako bih ja, ako prođe inicijativa Marije Karan, sa svojom maloletnom ćerkom morala da idem po hladnoći i minusu preko ulice kroz garažu - objasnila je za Kurir Jovana Jeremić.

Poklon za rođendan

Poznata voditeljka za ovu skandaloznu inicijativu saznala je baš danas, na svoj rođendan.

- To mi je verovatno poklon za rođendan. Pravdanje toga, da mi se zabrani prolaz, je zato što ja navodno ne plaćam održavanje te zgrade, a iza toga se zapravo krije mržnja prema meni i mom detetu! Ja to njoj nikada ne bih uradila bez obzira ko je kog političkog opredeljenja, zato što sam žena i majka. Živim u delu grada gde ljudi imaju različita politička mišljenja i nikada do sada nisam imala neprjatnost. Mislim da se iza ovoga krije ženska netrpeljivost, ljubomora i politika - naglašava Jeremićeva.

Marija Karan Foto: ATA images

Istakla je da u toj zgradi ima prijatelje koji se politički ne slažu s njom, ali da joj nikada ne bi priredili takvu neprijatnost, jer su, pre svega, ljudi i komšije.

- Pre ovoga nisam imala nikakvih neprijatnih situacija sa njom. Srele smo se samo jednom na ulazu u zgradu i ni reč nismo progovorile. Nemamo dodirnih tačaka, a ja njoj smetam jer ima jednu vrstu zlobe zbog toga što ta žena, zaboravljena glumica koju ljudi pamte po dve uloge, ne postoji više u srpskim medijima. To je ljubomora, šta drugo može da bude? - ogorčena je Jeremićeva.

"Špijunira nas kada ulazimo u zgradu"

Kako navodi, informaciju o sramnom potezu Marije Karan dobila je od pouzdanog izvora.

- Ništa njoj neće bolje doneti to što ću ja ići okolnim putem, niti će je to usrećiti. Niti će to promeniti njen život, koji je takav da se bavi time ko kuda prolazi kroz zgradu i gleda sigurnosne kamere, špijunira mene i moje dete kada ulazimo u zgradu, gleda da li se slikamo u liftu ili ne, i kao miš prati moj Instagram profil koji mesečno ima 60 miliona pregleda, o čemu ona može samo da sanja iz svog stana od 185 kvadrata na trećem spratu. Jednostavno, to što radi nije ljudski, nije u redu da mi kao žene jedna drugoj podmećemo nogu sve i da mislimo politički različito - zaključila je Jovana Jeremić.

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