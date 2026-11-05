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Na tradicionalnoj privredno-turističkoj manifestaciji "Glogonjska jesen", poznatoj i kao Dani povrtara ili Kupusijada, prvo mesto u kategoriji najlepše uređenog štanda osvojile su članice Aktiva žena opštine Opovo.

"Glogonjska jesen" posvećena je očuvanju tradicije, domaće radinosti i narodnih običaja, kao i promociji povrtarstva, pre svega čuvenog glogonjskog kupusa. Program manifestacije obuhvata prodajnu izložbu povrća i rukotvorina, takmičenja u pripremi tradicionalnih jela i uređenju izlagačkih štandova, kao i nastupe folklornih ansambala i kulturno-umetničkih društava.

Članice Aktiva žena opštine Opovo takmičile su se u dve kategorije, i to za najukusniju pitu sa kupusom i najlepše uređen štand, i osvojile pobednički pehar za najlepši štand.

Ovogodišnja "Glogonjska jesen" imala je i humanitarni karakter. U okviru manifestacije organizovan je bazar na kojem su prikupljana sredstva za lečenje Glogonjke Aleksandre.