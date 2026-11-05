Kupusijada u Glogonju: Žene iz Opova osvojile pobednički pehar
- Članice Aktiva žena opštine Opovo osvojile su prvo mesto za najlepše uređen štand na manifestaciji 'Glogonjska jesen'
Na tradicionalnoj privredno-turističkoj manifestaciji "Glogonjska jesen", poznatoj i kao Dani povrtara ili Kupusijada, prvo mesto u kategoriji najlepše uređenog štanda osvojile su članice Aktiva žena opštine Opovo.
"Glogonjska jesen" posvećena je očuvanju tradicije, domaće radinosti i narodnih običaja, kao i promociji povrtarstva, pre svega čuvenog glogonjskog kupusa. Program manifestacije obuhvata prodajnu izložbu povrća i rukotvorina, takmičenja u pripremi tradicionalnih jela i uređenju izlagačkih štandova, kao i nastupe folklornih ansambala i kulturno-umetničkih društava.
Članice Aktiva žena opštine Opovo takmičile su se u dve kategorije, i to za najukusniju pitu sa kupusom i najlepše uređen štand, i osvojile pobednički pehar za najlepši štand.
Ovogodišnja "Glogonjska jesen" imala je i humanitarni karakter. U okviru manifestacije organizovan je bazar na kojem su prikupljana sredstva za lečenje Glogonjke Aleksandre.
- Ni kišica koja je jednog momenta ozbiljno pretila da pokvari događaj nije uspela da nas obeshrabri. Puno folklora, cveća, povrća i naših štandova sa rukotvorinama učinili su da ovaj sivi dan provedemo u najboljem raspoloženju – navele su u saopštenju članice Aktiva žena opštine Opovo, uz poruku da su manifestacija i humanitarni bazar još jednom pokazali značaj zajedništva i solidarnosti.
(Kurir.rs/Dnevnik/Ljubica Petrović)