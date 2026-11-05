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Jedanaesti memorijalni šahovski turnir "Božidar Kićović Kića", u znak sećanja na poznatog lozničkog sportskog novinara i šahistu, biće održan od 5. do 8. novembra u etno-selu "Sunčana reka" u Gornjoj Koviljači. Organizatori su Šahovski klub "Loznica-grad" i etno-selo "Sunčana reka", čiji vlasnik Zoran Mirković ovim turnirom želi da sačuva sećanje na svog velikog prijatelja.

Kao i minulih godina, biće odigrano sedam kola po švajcarskom sistemu, po FIDE pravilima, uz tempo igre od 60 minuta po igraču za celu partiju i dodatnih 30 sekundi po potezu. Nagradni fond je 300 hiljada dinara, s tim da najuspešnijem takmičaru pripada nagrada od 60.000 dinara, drugoplasiranom 50.000, dok će trećeplasirani osvojiti 40.000 dinara.

Foto: T.Ilić

Obezbeđeno je još sedam nagrada, a etno-selo "Sunčana reka" dodeliće dvanaest specijalnih nagrada. Svečano otvaranje turnira je u 16 časova i 30 minuta, a prvo kolo na programu je pola sata kasnije.

Ovaj međunarodni turnir zajednički je za šahiste i šahistkinje i rejtinguje se za FIDE listu, a ponovo se očekuje dolazak velikog broja učesnika iz Srbije, regiona i inostranstva. Lani su na turniru učestvovala 53 igrača, među njima su bila dva internacionalna majstora i devet FIDE majstora, iz Srbije, BiH, Bugarske, Rusije, Kazahstana i Švedske, a pobedio je FIDE majstor Saša Pantelić iz Šapca.

Foto: T. Ilić

Božidar Kićović Kića igrao je godinama za loznički šah-klub, bio je majstorski kandidat, seniorski prvak Srbije 1955. godine, a u karijeri je pobedio šest državnih prvaka Jugoslavije. Kao dopisnik lista Sport iz lozničkog kraja radio je više decenija, u lozničkom Radio-Podrinju proveo je više od 30 godina gde je uradio više od 600 radio prenosa, a stvorio je svojevremeno kultnu emisiju "Sport-muzika-sport", koju je vodio 430 puta.

Redovno je pratio mnoga sportska događanja, ali je fudbal i šah voleo najviše. Kićović je dobitnik Zlatnog pera Udruženja sportskih novinara Srbije kao i Nagrade za životno delo, koje mu je 1982. godine dodelilo Udruženje novinara Srbije. Njegovo ime od pre nekoliko godina nosi i jedna loznička ulica.

Kićović je preminuo 2015. u 82. godini, a sa željom da se sačuva sećanje na njega pokrenut je šahovski turnir na obali Drine.