Slušaj vest

Nastavljajući aktivnosti na prikupljanju rezervi dragocene tečnosti, Crveni krst Kraljevo najavio je tradicionalnu, jesenju akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovdašnjim srednjim školama, uz mogućnost da se priključe i ostali sugrađani.

Ova akcija za učenike završnih razreda svih kraljevačkih srednjih škola planirana je od 17. do 20. novembra, uz edukaciju maturanata o ponašanju pre i posle akcije, kao i značaju ovog humanog čina.

- Ponosni smo što naši punoletni srednjoškolci prepoznaju značaj dobrovoljnog davalaštva i na delu pokazuju veliku solidarnost i odgovornost - kaže Snežana Apostolović iz Crvenog krsta Kraljevo.

U Crvenm krstu podsećaju da su tokom prethodne, prolećne akcije kraljevački maturanti prikupili više od 150 jedinica krvi, uz nadu da će i predstojeća akcija imati barem podjednako dobar odziv.

Kurir.rs/Novosti

Ne propustiteDruštvoSPASITE NEČIJI ŽIVOT VEĆ DANAS: Objavljen detaljan spisak lokacija za dobrovoljno davanje krvi do kraja nedelje
davanje krvi shutterstock_1797626095.jpg
SrbijaHumanost na delu u Vranju: Gimnazijalci prvi put dali krv, odziv na dobrovoljnu akciju premašio sva očekivanja!
Davanje krvi
SrbijaSVI SU DANI DOBRI, ČETVRTAK JE NAJBOLJI Akcija dobrovoljnog davanja krvi danas u Vranju
CKPRIZNANJA.jpg
SrbijaAKCIJA DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVI U VRANJU Veliki broj građana se odazvao pozivu: SVIM SRCEM ZA ŽIVOT (VIDEO)
vranje111111.jpg