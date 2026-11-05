KRALJEVAČKI MATURANTI PONOVO POKAZUJU VELIKO SRCE: Počinje tradicionalna jesenja akcija davanja krvi u školama, mogu da se priključe svi građani!
Nastavljajući aktivnosti na prikupljanju rezervi dragocene tečnosti, Crveni krst Kraljevo najavio je tradicionalnu, jesenju akciju dobrovoljnog davanja krvi u ovdašnjim srednjim školama, uz mogućnost da se priključe i ostali sugrađani.
Ova akcija za učenike završnih razreda svih kraljevačkih srednjih škola planirana je od 17. do 20. novembra, uz edukaciju maturanata o ponašanju pre i posle akcije, kao i značaju ovog humanog čina.
- Ponosni smo što naši punoletni srednjoškolci prepoznaju značaj dobrovoljnog davalaštva i na delu pokazuju veliku solidarnost i odgovornost - kaže Snežana Apostolović iz Crvenog krsta Kraljevo.
U Crvenm krstu podsećaju da su tokom prethodne, prolećne akcije kraljevački maturanti prikupili više od 150 jedinica krvi, uz nadu da će i predstojeća akcija imati barem podjednako dobar odziv.
Kurir.rs/Novosti