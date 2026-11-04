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Mališani vrtića "Dečja radost", koji posluje u okviru Predškolske ustanove "Naše dete" u Vranju, održali su pravu lekciju iz solidarnosti organizovanjem humanitarnog bazara za lečenje svoja tri bolesna drugara. Od jaslica do predškolaca, deca su uz pomoć vaspitača i roditelja vredno stvarala maštovite rukotvorine, a sav prikupljen novac od prodaje biće uplaćen kako bi njihovi vršnjaci što pre ozdravili.

Vesna Đorđević, rukovodilac vrtića "Dečja radost" za Kurir ističe da je sve što se nalazi na štandovima u vrtiću delo ruku mališana koji ga pohađaju.

- U Humanitarnom bazaru učestvuju roditelji deca i mi vaspitači. Za naša tri drugara Maksima, Luku, i Pavla, da cela predškolska ustanova da doprinos da ta deca imaju bolju budućnost u šta verujemo sigurno. Deca putuju u Tursku na terapiju zbog daljeg lečenja i potrebna su sredstva. Mi smo već imali jednu akciju među zaposlenima, zatim imamo ovaj Humanitarni bazar, u petak 6. novembra imamo predstavu u Pozorištu "Bora Stanković" u izvođenju vrtića "Boško Buha". Cena ulaznice je 500 dinara u humanitarne svrhe. Sav iznos će biti uplaćen na račun ove dece i u subotu 7. novembra na gradskom šetalištu izložićemo svoje radove i sva ova sredstva idu za lečenje naših drugara ova tri mališana.

1/12 Vidi galeriju Humanitarni bazar dece u Vranju za lečenje malih drugara Maksima, Luke i Pavla Foto: Kurir.rs/T. S.

Maksim, Luka i Pavle su deca iz vrtića "Dečja radost" i svi su približnih godina, njima je potrebno lečenje van zemlje.

- Ceo vrtić cela ustanova je učestvovala od najmlađih jaslenaca do dece u godini pred polazak u školu. Mi smo sa decom razgovarali na temu humanosti. Ono što je decu interesovalo i što sam čula i od kolegenica uglavnom je bilo pitanje: "Hoćemo li mi da pomognemo da oni ozdrave?".

- Imamo iskustvo sa prikupljanjem humanitarne pomoći što smo i ranijih godina radili tako da na temu humanosti znaju puno, znaju svrhu prikupljanja i uvek je akcenat na tome da time svoj deci pomognemo da njihova budućnost bude mnogo bolja nego što je sada - ističe Vesna Đorđević, rukovodilac vrtića "Dečja radost".

Roditelji mališana u velikom broju odazvali su se i uzeli učešće u Humanitarnom bazaru. Kupovinom radova koje su napravila njihova deca dali su doprinos kako bi pomogli u lečenju Luke, Maksima i Pavla da što pre nastave sa terapijom do ozdravljenja.