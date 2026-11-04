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Povodom proslave jubileja 150 godina postojanja i rada Crvenog krsta Loznice večeras je održana Svečana akademija u Vukovom domu kulture. Humanitarna organizacija osnovana je na današnji dan, 4. novembra 1876, samo devet meseci posle osnivanja Srpskog društva Crvenog krsta, 6. februara iste godine, i tako se Loznica našla u odabranom društvu 35 gradova tadašnje države.

Prema rečima generalnog sekretara Crvenog krsta Srbije Ljubomira Miladinovića Loznica je među prvim organizacijama koje su stvorile osnovu na kojoj sa ponosom danas kažemo, Crveni krst Srbije je među prvih 15 nacionalnih društava nastalih u svetu.

- Crveni krst Loznice zauzima značajno mesto u našem nacionalnom društvu. Nekako ga je Bog, smestio na mesto koje vrlo često zna da ukrsti puteve i ljudima i nevoljama i radostima, i da, kao takav, bude izložen velikim ispitima, i sve te ispite položila je ljudski. Kao takva je deo ponosnog nacionalnog društva Crvenog krsta Srbije. Ovo je prilika da se zahvalimo gradu Loznici i svima koji nas pomažu iz lokalne samouprave i verujem da će tako biti i dalje. Da obostrano prepoznajemo potrebu da zajedno činimo sve što je neophodno za ljude u našoj zajednici - kazao je, pored ostalog on.

1/8 Vidi galeriju Crveni krst Loznice vek i po Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Predsednik Crvenog krsta Loznice, Ljubiša Jestrevski naveo je da je velika je čast i ponos biti deo organizacije koja iza sebe ima dugogodišnju istoriju, decenije uspešnog rada i bogatu tradiciju.

- Naša Loznica i čitavo Podrinje nikada nisu bili pošteđeni teških trenutaka. Delili smo sudbinu svog naroda kroz krize i prirodne nepogode. U svakom od tih mračnih trenutaka Crveni krst Loznica bio je i ostao svetionik nade. Posebnu zahvalnost dugujemo našim volonterima i gradu Loznici, svim institucijama, organizacijama, kao i humanim ljudima koji Crvenom krstu pružaju nesebičnu i bezuslovnu podršku. Naša poruka večeras je jasna: biti human, znači delovati. Drugim rečima, prepoznajemo potrebe drugih, pružamo ruku, poštujemo dostojanstvo i svakodnevno činimo male stvari – rekao je on, a u ime grada obratio se zamenik gradonačelnika Petar Gavrilović koji je ocenio da su iza Crvenog krsta vek i po humanosti, solidarnosti, požrtvovanosti i brige o čoveku.

- Loznica prepoznaje značaj i odgovornost koji nosi rad Crvenog krsta i nastoji da doprinese realizaciji velikog broja humanitarnih i društveno odgovornih aktivnosti. Verujemo da je saradnja lokalne samouprave i organizacija poput Crvenog krsta od izuzetne važnosti za izgradnju solidarnije i humanije zajednice, u kojoj niko neće biti prepušten sam sebi. Neka naredne generacije nastave tradiciju građenu proteklih 150 godina, jer humanost, solidarnost i briga o čoveku predstavljaju vrednosti koje nikada ne zastarevaju - poručio je on.

Sekretar lozničkog Crvenog krsta Borka Petković Jevtić rekla je da 150 godina postojanja i humanitarnog rada nije samo broj, već su to generacije ljudi, bezbroj pruženih uteha i ideja koja traje duže od ljudskog života, da čovek čoveku treba da bude oslonac.

- Veličina jednog društva ne meri se samo onim što je izgradilo, već i načinom na koji ono brine o onima kojima je pomoć najpotrebnija. Upravo na tim vrednostima počiva Crveni krst. Kada danas pogledamo tih 150 godina vidimo istoriju jednog grada i njegovih ljudi. Vidimo svedočanstvo o tome da su dobrota, solidarnost i spremnost da se pomogne drugome, vrednosti koje ne zastarevaju, jer humanost nije samo reč koju izgovaramo. Humanost je obrok koji stigne do gladnog, lek koji pomogne bolesnom, kap krvi koja nekome spasava život, reč utehe upućena čoveku u nevolji i ruka pružena onome koji je izgubio nadu. Sve ovo treba da nam bude podstrek da nastavimo da jačamo saradnju, razvijamo volonterizam, podstičemo dobrovoljno davalaštvo krvi i budemo još bliži svakom čoveku kome je pomoć potrebna - kazala je ona na akademiji.

Na svečanosti je Gradu Loznici uručena Povelja zahvalnosti, a Lozničaninu Vladanu Bradonjiću koji je 55 godina aktivan volonter lozničkog Crvenog krsta i dobrovoljni davalac krvi sa 127 davanja, medalja Crvenog krsta Srbije.