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Poznati pribojski humanista, Dragoje Bojić, još jednom je pokazao da humanost i solidarnost nemaju granice. U utorak će ispred Hrama Hristovog Vaskrsenja, u novom delu Priboja, organizovati humanitarnu izložbu metalnih autića, modela legendarnog "Fiće", sa ciljem prikupljanja pomoći za malog Almira, učenika trećeg razreda Osnovne škole "Vuk Karadžić", i njegovu majku Sanelu.

Ova humanitarna akcija ima za cilj da pruži podršku porodici koja se suočava sa teškim životnim okolnostima. Almirova majka Sanela nije zaposlena, zbog čega bi im svaka pomoć i podrška sugrađana bila dragocena, rekao je za RINU Bojić.

Pored humanitarnog karaktera, izložba će imati i poseban sadržaj namenjen najmlađima. Deci koja posete izložbu biće poklonjeni autići i igračke, kako bi ovaj događaj, osim prilike za prikupljanje pomoći, bio i trenutak radosti i druženja.

Foto: RINA

Dragoje Bojić, koji je poznat po brojnim humanitarnim aktivnostima i spremnosti da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija, i ovom akcijom nastavlja da širi poruku solidarnosti i zajedništva.

Humanitarna izložba biće prilika da Pribojci još jednom pokažu svoju humanost, podrže malog Almira i njegovu majku i potvrde da se zajedništvom i dobrim delima mogu ulepšati životi onih kojima je podrška najpotrebnija.