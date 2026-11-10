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U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 36 terena, od kojih 28 tokom dana i 8 u toku noći.

Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 39 pregleda odraslih osoba i to preko dana 16, a tokom noći 23 pregleda. Istovremeno, objavljeno je i 16 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 5 intervencija.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i astmatičari.