Srbija
LEKARI TOKOM NOĆI PREGLEDALI 23 ODRASLE OSOBE: Evo zbog čega su se Kragujevčani najčešće javljali
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U prethodna 24 sata ekipe hitne pomoći u Kragujevcu obavile su 36 terena, od kojih 28 tokom dana i 8 u toku noći.
Lekari u ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu su obavili 39 pregleda odraslih osoba i to preko dana 16, a tokom noći 23 pregleda. Istovremeno, objavljeno je i 16 pregleda dece i adolescenata na pedijatriji. Na javnom mestu bilo je ukupno 5 intervencija.
- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa stomačnim problemima i astmatičari.
U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa srčanim problemima i osobe u alkoholisanom stanju, kažu u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.
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