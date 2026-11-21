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Snažno nevreme koje je tokom noći između četvrtka i petka pogodilo područje Sremske Mitrovice izazvalo je ozbiljan incident na Savi. Sa sidrišta se otkačilo sedam plovila, šest barži i jedan elevator, koje je rečna struja odnela nizvodno, prema Šapcu. Iako su sva plovila pronađena i zaustavljena, vlasnici privatnih čamaca, brodova i splavova prijavljuju veliku materijalnu štetu nastalu nakon što su otkačeni objekti udarali u njihova privezana plovila.

Do incidenta je došlo usled snažnih udara severozapadnog vetra i porasta vodostaja Save, koji su stvorili izuzetno nepovoljne uslove na reci.

Prema informacijama sa terena, tokom nevremena popustili su vezovi na sidrištu u Leget polju, nakon čega su masivni plovni objekti krenuli nizvodno, nošeni snažnom rečnom strujom.

U akciju njihovog pronalaženja i zaustavljanja uključile su se ekipe iz Sremske Mitrovice i Beograda.

Svih sedam plovila je pronađeno, zaustavljeno i usidreno, odnosno, kako se kaže u rečnom saobraćaju, „lengirano“, kako ih voda ne bi dalje odnosila.

U njihovom vraćanju angažovan je tegljač „Fruška gora“, koji plovila postepeno vraća uzvodno prema Sremskoj Mitrovici.

Međutim, dok je akcija zaustavljanja plovila uspešno završena, vlasnici privatnih čamaca i brodova tvrde da je iza ovog incidenta ostala velika materijalna šteta.

"Moj brod od deset metara je rastavljen, splav su mi otkinuli"

Jedan od vlasnika privatnih plovila, koji je prijavio štetu, kaže da su barže i drugi objekti koje je nosila Sava udarali u privezane čamce, brodove i splavove duž obale.

– Moj brod od deset metara je rastavljen, splav su mi otkinuli. Šteta je ogromna. Udaralo je u privatne čamce, brodove i druga plovila koja su bila privezana – priča ogorčeni vlasnik.

Prema njegovim rečima, oštećeno je najmanje pet privatnih plovila, a postoji mogućnost da je broj znatno veći.

Oštećenja su zabeležena i na području pristaništa za privatne čamce i brodove, gde su plovni objekti koje je nosila rečna struja udarali u usidrena plovila.

Sagovornik navodi da su pojedini objekti završavali uz obalu, među drvećem i drugim preprekama, pri čemu su lomljene grane i nastajala dodatna oštećenja.

– To su ogromne težine, stotine tona. Sva sreća da niko nije nastradao i da u tom trenutku nije bilo ljudi na vodi. Zamislite da je neko bio u čamcu i pecao, a da mu takvo plovilo naiđe iza leđa – kaže on.

Prema tvrdnjama građana, pojedini objekti koje je nosila Sava ostvarili su kontakt i sa mostovskim konstrukcijama. Ove informacije, kao ni eventualna oštećenja mostova, za sada nisu nezavisno potvrđene.

Inspektor izašao na teren, vlasnici prijavljuju štetu

Vlasnici oštećenih čamaca i brodova obavestili su nadležne o posledicama incidenta.

Prema rečima jednog od vlasnika, na teren je izašao inspektor za bezbednost plovidbe, koji je obišao lokaciju, fotografisao oštećena plovila i evidentirao zatečeno stanje.

– Inspektor je bio kod nas, slikao je štetu i sve što smo pronašli. Ostali vlasnici koji imaju oštećenja treba da se jave. Praviće se zapisnik i videćemo šta će dalje biti – navodi sagovornik.

Kako tvrdi, na terenu su bili i pripadnici rečne policije.

Vlasnici očekuju da se utvrdi ukupan obim štete, kao i okolnosti pod kojima su plovila otkačena sa vezova.

Za sada nije poznato kolika je ukupna materijalna šteta, niti da li će i prema kome biti podneti odštetni zahtevi.

Iz kompanije navode da su plovila bila dodatno obezbeđena

Kompanija „Leget Agregati“ saopštila je da je tokom snažnog nevremena, usled jakih udara vetra i naslaga granja i debala u Savi, došlo do pucanja vezova na njenom sidrištu u Leget polju.

Iz kompanije navode da su plovila prethodno bila dodatno obezbeđena.

Snažan severozapadni vetar, koji je duvao prema mitrovačkoj obali, u kombinaciji sa porastom vodostaja i rečnom strujom, stvarao je veliki pritisak na privezana plovila.

Sagovornici upoznati sa uslovima na reci objašnjavaju da istovremeno delovanje ovih faktora predstavlja posebno nepovoljnu kombinaciju, jer se opterećenje na vezovima naglo povećava.

Vlasnici čamaca i katamarana tokom noći dodatno obezbeđivali plovila

Nevreme je izazvalo zabrinutost i među ostalim vlasnicima plovila na Savi.

Tokom noći, ali i narednog dana, pojedini vlasnici čamaca i katamarana više puta su obilazili svoja plovila, proveravali vezove i dodatno ih učvršćivali.

Poseban problem predstavljao je porast vodostaja, zbog kojeg je bilo potrebno prilagođavati vezove kako se nivo reke menjao.

– I juče i danas više puta smo morali da proveravamo katamarane i dodatno ih vezujemo. Voda dolazi, a severozapadni vetar snažno udara prema našoj, mitrovačkoj strani. U takvim okolnostima morate stalno da pratite situaciju – objašnjava jedan od sagovornika upoznatih sa stanjem na reci.

Prema njegovim rečima, snažni udari vetra i rast vodostaja istovremeno su stvarali veliki pritisak na plovila, zbog čega je bilo neophodno stalno pratiti stanje njihovih vezova.

Tegljač "Fruška gora" vraća plovila, šteta se tek utvrđuje

Nakon višesatne akcije, svih šest barži i jedan elevator koji su se otkačili iz Leget polja pronađeni su i zaustavljeni.

Plovila su usidrena i obezbeđena kako ne bi nastavila nekontrolisano kretanje nizvodno, a tegljač „Fruška gora“ angažovan je na njihovom vraćanju prema Sremskoj Mitrovici.

Prema informacijama sa terena, situacija je stavljena pod kontrolu, a u incidentu nije bilo povređenih.

Ipak, ostaje otvoreno pitanje materijalne štete koju su, prema tvrdnjama vlasnika, otkačena plovila pričinila privatnim čamcima, brodovima i splavovima.

Dok se sedam plovila vraća prema Luci Leget, vlasnici oštećenih čamaca očekuju da nadležni evidentiraju posledice incidenta, utvrde okolnosti otkačinjanja i razjasne pitanje eventualne odgovornosti i naknade štete.

Tačan broj oštećenih plovila i konačna vrednost štete biće poznati nakon utvrđivanja svih okolnosti događaja.