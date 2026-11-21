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Kada je letos očišćeno sasvim zatravljeno desno prilazno stepenište do platoa na kome se nalaze ''Tri česme'', jedan od simbola Banje Koviljače, mnogi su se obradovali da je njena obnova napokon došla na red. Tada je bilo saopšteno iz gradske uprave da će najpre biti rekonstruisane same ''Tri česme'' u prvoj fazi, a potom uređen i prostor oko nje kako bi dobio lepši izgled i odgovarajuće okruženje, sve prema projektu koji je dobio saglasnost Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Valjevu. Radove vredne 610.000 dinara finansiraće Grad Loznica, a rok za završetak prve faze je 60 dana. Rok je odavno prošao, majstora nema, a ''Tri česme'' nisu obnovljene.

Četiri meseca kasnije ''Tri česme'' i dalje posetioce dočekuju okrunjene fasade, naružene izbledelim grafitima, i samo jednom od tri česme koja radi. Uklonjena je zaštitna mreža, majstora nema, a nema ni obnove. Bar ne ove godine. Iz Saveta mesne zajednice (SMZ) je potvrđeno da ''za sada radova neće biti, ali da se od njih nipošto nije odustalo''.

- Ispostavilo se da je potrebno uraditi novi projekat obnove ''Tri česme'', odnosno da postojeći ne odgovara. Radi se o projektu pod nadzorom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Valjeva, njihovi uslovi su specifični. Da bi se ispoštovalo sve traženo, da ''Tri česme'' dobiju stari izgled, što zahteva i umetnički deo radova, na njih dovede gradska voda, pošto izvorska često nije za upotrebu, što podrazumeva i odvod, potisne slavine, podbušivanje puta, ispostavilo se da je za sve to nedovoljan predviđeni novac. Posao se odlaže do naredne godine, a u dogovoru sa Gradom Loznicom videćemo šta dalje, ali se od obnove jednog od simbola Banje Koviljače nije odustalo – objašnjavaju iz SMZ.

Čekajući godinama obnovu ''Tri česme'' su popustile pod zubom vremena i dospele u loše stanje. Podsetimo, česmu je 1911. godina sagradila princeza Jelena, ćerka kralja Petra Prvog Karađorđevića, na mestu gde je izvirala planinska voda. Kada je zvanično objavljena njena veridba ona se sa ocem nalazila u Banji, a tim povodom su joj meštani priredili svečani program. Njoj se to dopalo pa je u znak zahvalnosti njima dala kladenac knjeginice Jelene koji je posle Drugog svetskog rata preimenovan u ''Tri česme''.