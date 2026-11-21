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LOZNICA - Sabor Svetog Arhangela Mihaila – Aranđelovdan, krsnu slavu Vuka Stefanovića Karadžića, danas je u Tršiću obeležio loznički Centar za kulturu, koji nosi ime reformatora srpskog pisma. Obred rezanja slavskog kolača upriličen je u Vukovoj spomen-kući, njegovom rodnom selu, u prisustvu zaposlenih u Centru za kulturu i predstavnika Grada Loznice.

Ovakva okupljanja su i prilika da se istakne značaj i uloga Centra za kulturu koji daje veliki doprinos u očuvanju i negovanju naše kulture i našeg identiteta, kazao je pomoćnik gradonačelnika Milan Jugović čestitajući krsnu slavu zaposlenima u ovoj ustanovi.

Foto: T.Ilić i gradska uprava

Prema njegovim rečima, Loznica je grad bogate istorije, kulturno-istorijskog nasleđa i „veliki broj događaja i manifestacija, čiji je nosilac upravo Centar za kulturu, ima zadatak da nas poveže sa našim korenima i doprinese negovanju našeg nacionalnog identiteta, a Grad Loznica uvek će pružati podršku toj ustanovi u ovakvim aktivnostima i nastojanjima i ubuduće“, rekao je on.

Vatru na ognjištu našeg velikog reformatora založili su zaposleni Centra za kulturu, ustanove koja sa ponosom nastavlja da čuva i neguje tradiciju i običaje obeležavajući Aranđelovdan, Vukovu krsnu slavu, a samim tim i slavu ustanove.

- Od 2001. godine ustanova redovno na Vukovom ognjištu obeležava porodičnu slavu Karadžića uz tradicionalna obeležja kao što su slavski kolač, vino, žito i sveća. Time odajemo poštu liku i delu našeg velikana, nastojeći da sačuvamo običaje srpske slave i negujemo duh srpske tradicije – kažu iz Centra za kulturu.

Foto: T.Ilić i gradska uprava

Porodična, krsna slava upisana je, podsećaju, na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva 27. novembra 2014. godine.

Slava je ujedno i prvi element živog nasleđa koji je Srbija upisala na tu listu, ističu iz lozničkog Centra.

Danas je i Kulturno-umetničko društvo „Karadžić“ sečenjem slavskog kolača, u svojim prostorijama, obeležilo Aranđelovdan, krsnu slavu Društva koje traje 176 godina i jedno je od najstarijih na Balkanu.