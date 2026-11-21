Srbija
HAOS NA PRELAZU SA HRVATSKOM! Čeka se čak PET SATI, a evo kakva je situacija na ostalim granicama i ko prolazi bez zadržavanja
Slušaj vest
Kamioni na izlazu iz zemlje čekaju i do pet sati, dok na putničkim terminalima na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Kako su naveli, na graničnom prelazu Batrovci, sa Hrvatskom, teretna vozila čekaju oko pet sati, dok na prelazu Sremska Rača, na granici sa Bosnom i Hercegovinom, čekaju oko sat vremena.
"Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja", saopštio je AMSS.
Kurir/Beta
Reaguj
Komentariši