SUTRA EVAKUACIJA SELA JASENOVIK: Štab za vanredne situaciju u Nišu doneo naredbu, cisterne sa amonijakom se uklanjaju

Štab za vanredne situacije Grada Niša doneo je naredbu da se sutra i prekosutra 25. i 26. januara obavi potpuna evakuacija stanovništva iz sela Jasenovik jer će se u tom periodu uklanjati dve cisterne s amonijakom koje su pre dva dana iskliznule sa šina. Ova odluka je doneta na vanrednoj popodnevnoj sednici 24. januara2019. godine.

- Naređuje se potpuna evakuacija sela Jasenovik zbog moguće akcidentne situacije prilikom uklanjanja vagona-cisterni sa amonijakom koja će se izvršavati 25.01.2019. (petak) i 26.01.2019. (subota) u vremenu od 07:00 časova do 17:00 časova. Svi meštani sela Jasenovik biće pojedinačno obavešteni o merama i postupcima tokom evakuacije.

Ilustracija foto: Nemanja Minović

Sa ugroženog područja stanovništvo će biti preveženo kombijima i automobilima do glavnog puta ka selu Jasenovik odakle će biti evakuisano autobusima „Niš-ekspres“-a. Zbrinjavanje evakuisanog stanovništva izvršiće se u objektima na teritoriji Grada Niša i to: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (ulica Pariske Komune bb) i Gerontološki centar Niš (ulica Radnih brigada 15). Sa ugroženog područja životinje će biti prevežene kamionima stočarima do depoa koji se nalaze na bezbednoj lokaciji - naredio je komandant štaba i gradonačelnik Niša Darko Bulatović.

Ovo je doneto nakon preporuke "Železnica Srbije" koje su prosledile štabu odluku o uklanjanju cisterni odnosno njihovoj spremnosti da to učine.

