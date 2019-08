KO PRAVI BOLJI AJVAR: Počelo nacionalno takmičenje, u Brusu ukrstilo varjače 15 ekipa

BRUS - Šesta sezona karavana "Izađi mi na teglu", nacionalnog takmičenja u pripremanju ajvara koje će okupiti oko 500 takmičarskih ekipa i 5.000 učesnika, počela je danas u Brusu i trajaće do 12. oktobra, do kada će karavan obići 33 grada širom Srbij

Duž glavne ulice u Brusu, koja je pretvorena u takmičarski podijum, ekipe su zauzele pozicije na štandovima opremljenim tradicionalnim šporetima na drva, čuvenim "smederevcima", stolovima, stolicama, raznim posudama, kao i osnovnim sirovinama za pripremu ajvara što su obezbedili organizatori.

Varjače je ukrstilo 15 ekipa iz Brusa koje su na licu mesta pravile taj srpski brend, a među njima je bila i ekipa "Zlatne ruke Brusa".

Vođa tog tima je Živadinka Čajić, višestruka pobednica u pripremanju tradicionalnih jela Brusa i potkopaoničkih sela.

"Od 1996. godine vodim svoj tim i uvek je bio pobednički. Na mnogim republičkim takmičenjima smo pobeđivali kako u spremanju tradicionalnih jela, zimnice, slatka, kompota, sokova, alkoholnih pića tako i u pravljenju ručnih radova", rekla je Živadinka koja ima i svoju knjigu - "Tradicionalna jela Brusa i potkopaoničkih sela".

Za pripremu ajvara, kaže, nema tajnog recepta već ga pravi po tradicionalnom receptu.

"Kako ga je moja svekrva spremala, naučila sam od nje i kad ga spremim, znam da je dobro i ukusno", kaže Živadinka.

U tome joj pomaže suprug Srba, koji je ovoga puta bio zadužen za logistiku - da loži vatru, peče i melje papriku.

"Gde je uspešna žena, tu je uspesan i čovek i on mora da je podržava", kaže Srba i dodaje da je tim "Zlatne ruke Brusa" učestvovao i pobeđivao na mnogim takmičenjima.

Karavan "Izađi mi na teglu" je za prethodnih pet sezona obišao 130 gradova, kaže organizator tog takmičenja Ljiljana Vukotić i navodi da će ove sezone obići 33 grada širom Srbije.

"Cilj je da pronađemo najbolji recept za ajvar, a najvažnije je da pokrenemo preduzetnički duh koji definitivno postoji u Srbiji i pomognemo našim pobednicima da pokrenu sopstvenu proizvodnju", rekla je ona.

S tim u vezi, dodala je da će ove godine, uz pomoć Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, pokrenuti šest edukativnih centara na temu pokretanja sopstvene proizvodnje.

"To će biti edukacije o tome šta je sve potrebno znati i koje veštine treba posedovati da bi se tako nešto i uradilo. Koji su to izvori finansiranja, načini kako da se dođe do njih, kako napisati biznis plan...samo su neke od tema koje ćemo odraditi sa našim polaznicima", pojasnila je Vukotić.

Učesnici takmičenja, istakla je, ne plaćaju nikakavu kotizaciju i od organizatora dobijaju sve što im je potrebno za pravljenje ajvara.

Posle Brusa, karavan se seli u Vladičin Han, Vlasotince, Niš, Staru Pazovu, Požarevac, Kikindu, Suboticu i druge gradove širom Srbije.

Pored takmičarskog dela, kao i svake godine organizovan je i bogat celodnevni program za posetioce, vredne nagrade za pobednike kao i edukativni dečiji program.

Zahvaljujući brojnim partnerima, uz čiju se pomoć karavan iz godine u godinu razvija, nagradni fond za ovu sezonu biće rekordan i iznosiće oko dva miliona dinara.

Karavan "Izađi mi na teglu" u ovoj godini pokreće i svoj proizvod po receptu prošlogodišnjeg pobednika, tako da će se ajvar po receptu ekipe "Pucke" iz Brusa naći u prodaji što je, prema rečima predstavnica te ekipe, sestara Milice i Zorice Živančević, dovoljan stimulans za početak uspešne preduzetničke priče.

One su se pridružile ovogodišnjim takmičarima kao podrška, a svoj štand su ukrasile svojim domaćim proizvodima i rukotvorinama.

"Važno je da imate recept za ajvar sa kojim ćete se takmičiti, ali je najvažnije da se zabavite", poručila je Zorica takmičarima i dodala da je tajna njihovog recepta vedar duh i to što ajvar prave s ljubavlju i što u tome učestvuje cela njihova porodica.

Njena sestra Milica kaže da im puno znači što će ajvar po njihovom receptu biti u prodaji.

"Za nas kao porodicu Živančević je to od velikog značaja. Da nije bilo ovog karavana ne bismo ni znali da je naš ajvar najbolji u Srbiji", rekla je ona.

Gradovi koji su iznedrili apsolutne pobednike karavana i dali najbolje recepte do sada su Leskovac, Kovačica, Bela Palanka, Kanjiža i Brus, a ko će ove godine pobediti znaće se 12. oktobra, kada će biti održano veliko finale u Beogradu.

