NEĆEMO DOZVOLITI DA ŠTETOČINE КOČE RAZVOJ NOVOG SADA

Poziv Gradskog odbora Demokratske stranke gradonačelniku Novog Sada Milošu Vučeviću da odustane od projekta uređenja priobalja najbolji je dokaz koliko mržnje prema sopstvenom gradu gaje oni koji čine sve da zaustave svaki projekat od interesa za budućnost Srpske Atine. Ne da Srpska napredna stranka i gradonačelnik neće odustati od ovog projekta, već nas poziv najvećih štetočina i kriminalaca u istoriji grada, još više motiviše da, zarad interesa Novosađana, a posebno generacija koje dolaze, uložimo još više napora do što pre dođe do potpunog uređenja ovog potencijalno turistički najatraktivnijeg dela grada. Кome je u interesu da Ribarsko ostrvo i Šodroš decenijama unazad izgledaju zapušteno kao predeli u najnerazvijenijim delovima sveta? Šta na tom području radi nekoliko desetina nelegalnih objekata, mahom vikendica? Da li građani i dalje treba da gledaju relikvije bivših promašenih politika, poput Neimara i Brodogradilišta, sa sve ostavljenim šupama, barakama, toaletima, deponijama? Demokrate su se iz nemoći da se ikada više vrati na vlast i nastave sa pljačkom građana okrenule politici „Što gore – to bolje“. To Srpska napredna stranka i naši koalicioni partneri neće dozvoliti. Demokratska stranka ili bar ono što je od nje ostalo, treba da ima u vidu da nas niko neće zaustaviti u nameri da uvedemo red u Novom Sadu, a da priobalje iskoristimo za izgradnju novih stambenih objekata, parkova i ostalih zelenih površina, sportskih terena, moderne marine itd. To što demokrate za tri mandata od 1996.g. do danas, sem početih, a nezavršenih projekata, uz kriminalnu privatizaciju i besomučan lopovluk, nisu uspeli ništa iza sebe da ostave po čemu će ih građani po dobru pamtiti, njihov je problem. Srpska napredna stranka od 2012. godine do danas, završila je veliki broj njihovih propalih projekata, od kojih je najpoznatiji Кlinički centar Vojvodine. Ostalo je još mnogo toga da se uradi da bi građani Novog Sada, Vojvodine i Srbije imali normalne uslove za život. Godine pod DOS-om, predvođenim kriminalnim klanom zvanim Demokratska stranka, su godine izgubljene za Srbiju. Za razliku od njih, rezultati Srpske napredne stranke vidljivi su na svakom koraku i tako će biti i ubuduće. To će građani i pozakati na predstojećim izborima krajem aprila, na koje vi iz bojazni od suda građana, a ne zbog izmišljenih nedemokratskih uslova, nemate hrabrosti da izađete.

Kurir