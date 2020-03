SVAKODNEVNA BORBA PROTIV KORONA VIRUSA: Grad Sombor uveo besplatnu dezinfekciju svih taxi vozila

Kako je gradski i prigradski prevoz ukinut, Grad Sombor je, po preporuci Štaba za vanredne situacije, a u saradnji sa javno komunalnim preduzećima, obezbedio besplatnu dezinfekciju svih taxi vozila. 🚖🚖😷 #somborjeotvoren #gradasombor #sombor #srbija

