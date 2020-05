Laban: Veoma smo zadovoljni jer smo ovim projektom obradovali one koji su u periodu iza nas bili najdisciplinovaniji

Potpuno renovirani Gerontološki klub ,,Centar II“ za čiju realizaciju su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Subotica obezbedili 14 miliona dinara, još jedan je u nizu primera dobre saradnje svih nivoa vlasti i dokaz da ta saradnja na svakom koraku može da se vidi i istakne, rekao je danas gradonačelnik Subotice Bogdan Laban, u prostorijama adaptiranog kluba koji su danas, simboličnim presecanjem vrpce, svečano otvorili državni sekretar u Ministarstvu rudarstva i energetike, Stevica Deđanski, Laban i direktor Gerontološkog centra Subotica Nenad Ivanišević.

foto: Grad Subotica

On je, tim povodom, podsetio da je godinama unazad ukazivao kako zajedničo delovanje i dobra saradnja najviše doprinose našem gradu, i naglasio da je zadovoljstvo posebno kada se zna da će najviše koristi imati upravo naši najstariji sugrađani.

–Ovo je veoma simbolično, jer smo prošli kroz period kada smo sa velikom zabrinutošću gledali na njih kao na kategoriju koja je bila najugroženija poslednjih meseci. Vreme je da se okrenemo razvoju grada, razvoju usluga koje pružamo, i zato mi je veliko zadovoljstvo što smo realizacijom ovog projekta obradovali upravo one koji su se pokazali kao najdisciplinovaniji u periodu iza nas koji je bio izuzetno težak – podvukao je Laban i dodao: „Pokazujemo da i te kako radimo na prosperitetu grada, da imamo spremne projekte kojima apliciramo kod domaćih i stranih fondova, i nastavićemo sa tom praksom, kako bismo omogućili normalan život svim našim sugrađanima.“

foto: Grad Subotica

Nenad Ivanišević je rekao da je klub renoviran tako što je grad Subotica konkurisao kod resornog ministarstva koje je prepoznalo ovaj zajednički projekat kao adekvatan.

–U ovaj klub dolazi više od tri hiljade naših starijih sugrađana, a sedište je i Službe otvorene zaštite u okviru koje brinemo o više od 10.000 naših sugrađana. Zajedno izlazimo iz ove pandemije i koristim priliku da se najiskrenije zahvalim gradonačelniku i gradu Subotici što su nam prvi pritekli u pomoć, kao i Pokrajinskoj vladi i Vladi Srbije. Sa ponosom mogu da istaknem da smo ustanova koja epidemiju završava bez zaraženih i korisnika i radnika. Nastavićemo i dalje da zajedno sa gradom pripremamo projekte. Nadamo se skorom nastavku rekonstrukcije Doma 'Dudova šuma', čim to republičko ministarstvo dozvoli – istakao je Ivanišević.

foto: Grad Subotica

Stevica Deđanski je naglasio da je Vlada Srbije prepoznala da je energetska efikasnost novi izvor energije i da za ove namene godišnje izdvaja 500 miliona dinara.

Poslednjih nekoliko godina, naveo je, ovaj budžetski fond dodelio je sredstva za preko 90 objekata i da je u svim objektima koji su sanirani ušteda energije od 40 do 42 odsto.

On je pohvalio Suboticu da je na vreme prepoznala mogućnosti koje nudi Fond i napomenuo da sve više gradova i opština sledi njen primer.

-Osim ovog budžetskog fonda uskoro će biti formiran novi fond koji će biti kao javna agencija. To radimo uz konsultaciju naših partnera iz Nemačke razvojne KfW banke i EBRD koji su nam dali punu podršku. Biće to fond koji će imati sredstva od donacija od oko deset miliona evra godišnje i otprilike isto toliko od ekološke takse koja se skuplja od prošle godine. To će biti budžetski fond koji će imati istu svrhu. ali će moći da ga koriste i građani. Očekujemo da se implementira i počne sa radom krajem ove ili početkom naredne godine – najavio je Deđanski.

foto: Grad Subotica

Objekat je renoviran u okviru projekta „Energetska sanacija objekta vaninstitucionalne zaštite sa Gerontološkim klubom Centar II“ za čiju realizaciju su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Subotica obezbedili 14 miliona dinara. Podizanje nivoa energetske efikasnosti, kako je projekat i predviđao, obuhvatilo je izvođenje radova na popravci krovnog pokrivača, zameni kompletne postojeće stolarije, postavljanju termoizolacije, zameni postojeće rasvete LED rasvetom i ugradnji toplotnih pumpi.

foto: Grad Subotica

Ukupna vrednost projekta „Energetska sanacija objekta vaninstitucionalne zaštite sa Gerontološkim klubom Centar II“ iznosi 14 miliona dinara. Učešće grada Subotice je 4,2 miliona dinara, a Ministarstva rudarstva i energetike 9,8 miliona dinara.

Foto: Grad Subotica

Kurir