PAVLE IZRAĐUJE VELIČANSTVENO PRECIZNE MAKETE VODENICA: 17 godina čuva tradiciju od zaborava (KURIR TELEVIZIJA)

Pavle Pantelić odrastao je uz zvuke vodenice na reci Cernici i svaki detalj ostao mu je urezan u sećanju, pa je poželeo i da je oduvek otrgne od zaborava. Ovaj penzioner punih 17 godina pravi makete vodenica potočara neverovatnih dimenzija i detalja.

"Nije to samo napraviti, treba to i isprobati, usmeriti vodu, postaviti pumpe... a kad se uključi, ova voda postaje nemirna", objašnjava Pavle, koji je sa svojih deset prstiju do sada napravio 14 maketa, od kojih najveća ima dva metra i izgrađena je po ugledu na staru vodenicu na reci Sopotnica kod Prijepolja.

Koliko je posvećen ovom hobiju najbolje se vidi na osnovu detalja svake makete: tu su mlin, vodenički točak, mlinski kamen, dolap, pa čak i vodeničara...

Vodenice su bile uobičajen prizor u Evropi do početka industrijske revolucije, a u Srbiji su bile česte do kraja 60-tih XX veka.

Zahvaljujući Pavlu, srpske hranilice su dobile večni spomen.

