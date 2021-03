MORAVIČKI OKRUG: Mere se poštovale tokom vikenda, epidemiološka situacija pod kontrolom

Pooštrene mere tokom vikenda poštovale su se u Moravičkom okrugu. Izvršene su 463 kontrole, a nije bilo kršenja mera osim u dva slučaja zbog nedostatka dezobarijera i dva slučaja nenošenja maski gde je to bilo propisano.

Napisana su dva prekršajna naloga, navode iz Moravičkog upravnog okruga.

Direktor Zavoda za javno zdravlje Čačak, doktor Aksentije Tošić, ističe da u Moravičkom okrugu beleže blagi porast broja novoobolelih, kao i hospitalizovanih.

- Možemo reći da je epidemijska situacija trenutno pod kontrolom, ali uz maksimalne mere opreze i konstantno praćenje i kontrolu daljeg širenja virusa - navodi Tošić.

Trenutno su 73 pacijenta na bolničkom lečenju.

- Kad je reč o broju novoprimljenih pacijenata u bolnicu, to su podaci koji nas najviše interesuju, to je od dva, tri do šest, sedam pacijenata svakog dana - rekao je Tošić.

Istakao je da je veliki odziv građana za vakcinaciju i da je do sada vakcinu primilo preko 12.000 ljudi samo u Čačku.

- Isto takva je situacija na celom Moravičkom okrugu, preko 35.000 vakcina je do sada dato - kaže Tošić.

Naveo je da je preko 10 odsto odraslog stanovištva dobilo obe doze vakcine.

(Kurir.rs/ RTS)

Kurir