U ZAVIČAJU BRANKA MILJKOVIĆA Gadžin Han – budi se zaboravljena oaza

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić posetio je danas opštinu Gadžin Han i okolna sela te opštine u Nišavskom upravnom okrugu, jednu od nerazvijenijih opština Srbije.

Ova zaboravljena oaza prirodnih lepota, zavičaj čuvenog pesnika Branka Miljkovića bila je današnji domaćin predstavljanja nedavno usvojenog „Programa podrške razvoju zadrugarstva dodelom bespovratnih sredstava za unapređenje poslovanja i tehnološki razvoj zadruga na čitavoj teritoriji Republike Srbije“, prvog u nizu programa koje će Ministarstvo za brigu o selu sprovoditi u toku 2021. godine.

foto: Ministarstvo za brigu o selu

Ove godine za Program namenjen zadrugama opredeljeno je pola milijarde dinara, a prema uslovima programa novoformirane zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, one formirane od 2017. godine do dana raspisivanja Javnog konkursa, mogu da računaju na maksimalan iznos bespovratnih sredstava do 7,5 miliona dinara po zadruzi. Za stare zemljoradničke i poljoprivredne zadruge, formirane do kraja 2016. godine, biće izdvojeno do 15 miliona dinara po zadruzi.

foto: Ministarstvo za brigu o selu

Govoreći o drugom programu Ministarstva za brigu o selu koji je u planu, a predviđa dodelu praznih kuća, ministar Krkobabić je pojasnio kome je program namenjen: „U Srbiji neretko tri generacije žive pod istim krovom, pa će ovaj program biti namenjen mladima koji nameravaju da se osamostale, zasnuju sopstvenu porodicu i poljoprivredno gazdinstvo. Za dodelu kuća moći će da konkurišu i mladi nezaposleni stručnjaci čije su profesije deficitarne u seoskim sredinama: agronomi, veterinari, lekari, stomatolozi.. Ali ne zaboravljamo ni one mlade ljude iz urbanih sredina koji imaju ozbiljnu nameru da se okušaju kao budući savremeni poljoprivrednici“ – poručio je ministar.

foto: Ministarstvo za brigu o selu

U današnjoj poseti jugu Srbije sa ministrom su bili član Nacionalnog tima za preporod sela Srbije prof.dr Zoran Keserović, predsednik Zadružnog saveza južne Srbije Dejan Mitić, rukovodstvo opštine Gadžin Han, poljoprivredne službe opština Nišavskog upravnog okruga, vlasnici poljoprivrednih gazdinstava, direktori i članovi zadruga pomenutog okruga.

foto: Beta/Saša Đorđević

Nakon sastanka ministar je sa svojim saradnicima posetio ZZ „Zaplanjski zasad“, kojoj je iz Programa Vlade Srbije namenjenog zadrugama 2017. godine dodeljeno 5,9 miliona dinara za proizvodnju, preradu, pakovanje i plasman lekovitog bilja. Za tri godine višim stepenom prerade ova zadruga je uvećala profit za 4-5 puta, a čak tri puta je povećana proizvodnja belog sleza. Već prve godine interesovanje za proizvodnju lekovitog bilja u tom kraju naglo je poraslo, tako da se zadruzi pridružilo novih 50 porodica - kooperanata. Time zadruga obezbeđuje životnu egzistenciju za oko 2.000 građana Gadžinog Hana.

foto: Beta/Saša Đorđević

Predsednik opštine Milisav Filipović izrazio je veliko zadovoljstvo što je ministar posetio ponovo njihovu opštinu i izjavio da je poljoprivreda značajan faktor za opstanak seoskih sredina i da su ulaganja u zadruge dragocena. Nova zadruga oko koje se okupilo dvadesetak mladih ljudi biće novi motor razvoja Zaplanja. Po njihovim rečima gajenjem brdskih žita stvoriće sebi uslove za ostanak na selu, a perspektivu vide u pravljenju organskih bezglutenskih mešavina brašna za koje već vide tržište.

foto: Ministarstvo za brigu o selu

Ovaj kraj i Stara planina poznati su po uzgoju lekovitog bilja i voćarstvu. Prof.dr Zoran Keserović je pozvao mlade da se okrenu voćarstvu za koje je ovaj kraj pogodan i radno intenzivnoj proizvodnji na savremenim zasadima.

Gadžin Han je jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji sa izrazito jakim migracionim kretanjima; prema popisu iz 2011. godine u toj opštini živi 8.357 stanovnika što je dvostruko manje u odnosu na period od pre 35 godina, a zabrinjavajuće je i mali broj mladih do 20 godina, kojih ima svega 15 odsto. Ovakvi podsticaji države su upravo recept za postepeno oživljavanje zamrlih sredina na jugu Srbije i njihovo pretvaranje u poželjna mesta za život.

