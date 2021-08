IZGRADNJOM GRUŽANSKOG KORIDORA KRAGUJEVAC POSTAJE ČVORIŠTE SRPSKIH SAOBRAĆAJNICA

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ raspisalo je tender za izradu prostornog plana, idejnog projekta i studije opravdanosti za brzu saobraćajnicu Kragujevac – Mrčajevci, odnosno Gružanski koridor, za koji je urađen generalni projekat i prethodna studija opravdanosti.

foto: grad Kragujevac

Gružanski koridor će grad Kragujevac umrežiti i povezati sa ključnim pravcima, Koridorima 10 i 11 i Moravskim koridorom. On povezuje Zapadnu sa Istočnom Srbijom, a Kragujevac postaje čvorište svih najbitnijih srpskih saobraćajnica, kazao je gradonačelnik Kragujevca Nikola Dašić. Verujem da su Kragujevčani veoma svesni koliki je značaj izgradnje Gružanskog koridora, jer će im ona omogućiti da brže stignu do mora, Zlatibora ili aerodroma za 20 minuta i obiđu svoje bilo gde u svetu. Najvećim delom on se nalazi na teritoriji opštine Knić, kod nas kreće od Dragobraće i Đurisela i spaja se sa Čačkom u Mrčajevcima. Iako je prvobitno bio predviđen kao jedan, projekat izgradnje Gružanskog koridora ciljano je odvojen od projekta Severne obilaznice. Kako ne bi čekali završetak izgradnje Severne obilaznice pa nastavili dalje ova dva pravca radiće se paralelno ali odvojeno, objasnio je gradonačelnik i izrazio očekivanje da će izgradnja Severne obilaznice početi krajem godine, a Gružanskog koridora ako ne do kraja onda početkom sledeće godine. Govoreći o Severnoj obilaznici gradonačelnik Dašić je kazao da je prilikom projektovanja odlučeno da potez bude nešto širi upravo zbog toga da bi se Kragujevac otvorio ka toj strani, što donosi brojne mogućnosti za nove industrijske zone, stambeno-poslovne i prostore za druge namene.

foto: grad Kragujevac

Severna obilaznica i Gružanski koridor proglašeni su projektima od nacionalnog značaja i intenzivno radimo na projektnoj dokumentaciji kako bismo mogli do kraja ove godine da krenemo sa radovima, kazao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović. To je izuzetan projekat, jako značajan za Šumadiju, Kragujevac. Potpisali smo aneks ugovora koji predviđa izgradnju 40 km kanalizacione infrastrukture u Kragujevcu, podsetio je ministar i kazao da će se paralelno rešiti i atmosferska kanalizacija. Projektima Severne obilaznice, Gružanskog koridora, železničke pruge Cvetojevac – Sobovica, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i drugih državnih projekata koje realizujemo, stvaramo uslove da Kragujevac procveta i doživi novi talas investicija, poručio je Momirović.