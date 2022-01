VLADAN IZ PROKUPLJA PECANJEM ZAPOČINJE SVAKU NOVU GODINU: Voda me odmara, a i pomaže da se otresem mamurluka nakon dočeka (FOTO)

Vladan Milutinović (49) iz Prokuplja već desetu godinu započinje Novu godinu pecanjem na reci Toplici. To je postao njegov način da negujee tradiciju, a od pre nekoliko godine pridružio mu se i rođeni brat Tomislav (61).

- Volim ribolov i 1. janura krećem sa pecanjem. Voda me odmara, a i pomaže da se otresem mamurluka nakon novogodišnjeg dočeka - kaže Vladan Milutinović, kojeg svi u Prokuplju znaju po nadimku Car.

On dodaje da je sasvim slučajno došao na ideju da peca prvog dana u novoj godini. Izađe do mraka na vodu, ranije odmah nakon burne novogodišnje noći, a sada do 13 časova. Baveći se ribolovom, tvrdi da je pronašao spas od svakodne vreve i stresa. Za ribolovce kaže da su tihi i smireni ljudi, ne prave gužvu i ne larmaju i tako se u pravom smislu te reči odmaraju.

foto: B.R.

- Tradicije i simbolične radnje su nešto što nas čini posebnim. Za mene je ovo svečan čin i nadam se da ga nikada neću prekinuti.

Istovremeno ovo je prilika, kako Car peca na reci Toplici, da se pokaže i koliko je ova reka važna Prokuplju. Iako je u poslednje vreme zagađna, te je ribolovci izbegavaju, Car se nada da dolazi novo bolje vreme za ovu reku i ne želi da zaboravi da je mladost, kao i većina Prokupčana, proveo na njoj.

Pecanje je naučio od starijg brata Tomislava, te mu se i on pre pet godina pridružio. Kako kaže Tomislav, ima tu malo i ribolovačkog sujeverja, jer pecaroška godina počinje 1. januara i važno je obeležiti je.

- Moj brat i ja smo u tim momentima jedinstveni. To je vreme samo za nas i našu ljubav prema pecanju i prirodi. Lepo je imati trenutak u godini kada si sa najrođenijim - komentariše Tomislav lepotu ove njihovee tradicije.

foto: B.R.

Ulov nije važan, barem 1.januara, ali ribarska korpa nikad nije prazna. Poneka, belica, skobalj, nađe se i za njih i da se ulov podeli prijateljima .

Braća Milutinović dakle, na ovaj način svim građanima Prokuplja, pecarošima i svim ljudima čestitaju Novu godinu i žele da je u zdravlju svi provedu!

(Kurir.rs/B.R.)