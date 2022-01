GRADONAČELNIK BAKIĆ: Samo ujedinjeni, s verom u Boga, svoju zemlju i sebe možemo da nastavimo uspehe

Izložbom slika Dragana Bartule „Utočišta“ večeras je u Srpskom kulturnom centru „Sveti Sava“ otvorena trideseta, jubilarna, kulturno-duhovna manifestacija „Svetosavska nedelja“. Ovu tradicionalnu manifestaciju je, prenoseći pozdrave i blagoslove Njegovog preosveštenstva episkopa bačkog Irineja i prigodnim obraćanjem, otvorio arhijerejski namesnik subotički, protoprezviter Dušan Đukić, a prisutnima su se obratili i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, slikar Danilo Vuksanović i autor izložbe Dragan Bartula. Otvaranju „Svetosavske nedelje“ posvećene Svetom Savi, utemeljivaču srpske države, srpske pismenosti, prvom srpskom arhiepiskopu, prosvetitelju, državniku, mirotvorcu, zakonopiscu, prisustvovali su i predsednik Skupštine grada Subotice dr Balint Pastor, član Gradskog veća zadužena za oblast obrazovanja i kulture Milanka Kostić i sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović.

foto: Grad Subotica

Gradonačelnik Bakić je rekao da mu je velika čast što se drugu godinu za redom obraća na otvaranju tradicionalne „Svetosavske nedelje“, manifestacije koja je zaštitni znak Srpskog kulturnog centra „Sveti Sava“.

foto: Grad Subotica

„Pod svodovima Zadužbine Dušana Radića prošle godine sam vam čestitao tri decenije postojanja i rada Srpskog kulturnog centra, a danas otvaramo tridesetu ’Svetosavsku nedelju’ koja nagoveštava da će i 2022. biti godina lepih jubileja u našem gradu“, kazao je Bakić

foto: Grad Subotica

Istakao ja da je pred nama izložba slika istaknutog likovnog umetnika Dragana Bartule, pod naslovom „Utočišta“ i da su umetnost i kultura prostor gde možemo da se sklonimo od mnogih problema i nađemo snagu koja nam je potrebna da ih rešavamo.

foto: Grad Subotica

„To i činimo tokom celog pandemijskog perioda. Hvatamo se u koštac sa izazovima i nalazimo načine da ih prevaziđemo. Tako smo prošle godine imali sjajne kulturne programe i oživljavanje kulturnog života Subotice, čemu je Srpski kulkturni centar ’Sveti Sava’ dao veliki doprinos. Zajednički smo podnosili i žrtve, koje nam je nametala odgovornost koju nosimo. Tako ove godine nema Svetosavskog bala, kao što nije bilo ni paljenja Badnjaka ispred Gradske kuće ali luč naše kulture nije zgasla, niti smo se otuđili i zatvorili u sebe. U najavi programa vidim da ćemo čuti i besedu o optimizmu na sam Savindan. Zaista, razloga za optimizam ima“, naglasio je Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Uz podsećanje da je prošle godine u Subotici podignut veličanstveni spomenik kralju Petru I Oslobodiocu, ostvarujući, kako je rekao, zavet Subotičana iz 1920. godine, gradonačelnik Bakić je rekao da je „pogled našeg starog kralja na subotičku glavnu ulicu zagledanost u vekove života, rada i borbe srpskog naroda na ovom prostoru za opstanak i očuvanje identiteta“.

foto: Grad Subotica

„Nebrojene generacije verovale su u bolje sutra i u ideal Srbije, koje vekovima nije bilo ni na karti. Taj spomenik je potvrda da prethodno stoleće nije uzalud potrošeno, sa svim žrtvama i stradanjima. Tako i ovaj centar i ova manifestacija, svedoče ime i vrednosti Svetog Save i tako osmišljavaju proteklih trideset godina, od kojih je samo poslednja decenija mogla da uliva optimizam i nadu“, rekao je Stevan Bakić. Samo ujedinjeni, sa verom u Boga, svoju zemlju i sebe, možemo da nastavimo uspehe i povratak pravim vrednostima našeg naroda koje se najbolje vide pred praznik Svetog Save“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

foto: Grad Subotica

Autor izložbe „Utočišta“ Dragan Bartula je, objašnjavajući zašto je brod dominantan na svim slikama, kazao kako je svako od nas jedan brod, kako svi mi plovimo i da, ako se ujedinimo i ako smo zajedno, postajemo veliki brod koji ne može da potone.

Otvaranje „Svetosavske nedelje“ počelo je himnom Svetom Savi u izvođenju hora Srpskog kulturnog centra „Sveti Sava“.

Tokom ovogodišnje „Svetosavske nedelje“, koja će trajati do 27. januara, biće održano šest programa. Izložbu slika „Utočišta“ posetioci će moći da pogledaju do 15. februara, svakim radnim danom od 10 do 14 časova. Svi programi će biti emitovani i na jutjub kanalu Srpskog kulturnog centra „Sveti Sava“, organizatora manifestacije.

Grad Subotica