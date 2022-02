MARIJI ISEČENE SVE 4 GUME NA KOLIMA: Policija odmah reagovala, stradale gume na još 6 automobila (FOTO)

NIŠ - Mariji S, meštanki mesta Aleksinački rudnici noćas su isečene sve četiri gume na porodičnom automobilu.

Ona nije pripadnik nijedne organizacije, ali se već duže od tri godine bori da ova varoš pored Aleksinca postane normalno mesto za život jer su krađe, teror pojedinaca, tuče i neredi postali svakodnevnica.

Policija odmah reagovala Odmah po prijavi da su na jednom putničkom vozilu isečene gume policija je izašla na lice mesta i utvrdila da su, osim ovog vozila, gume isečene na još šest. O svemu je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Aleksincu, a policija intenzivno radi na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti ovog događaja, kao i na identifikaciji i pronalasku učinioca ovog dela.

foto: Privatna arhiva

- Normalno da imam sumnje ko mi je noćas ne izbušio, nego isekao gume. Ne mogu da kažem imena jer ne znam precizno ko je to učinio. Policiji je sve prijavljeno tako da će oni sprovesti istragu. Aleksinački rudnici su nekada bili mesto puno života, a danas smo kao u nekom rezervatu. Ovo je jedino mesto u Srbiji gde nema ulične rasvete i to je onda poligon za pljačke, prebijanja i slično. Kad sam pre tri godine podigla glas zbog toga, mesec i po dana me je pratio jedan automobil noću. To su stvarno nesnosna uznemiravanja, ali neću da stanem da se borim - rekla je ona.

foto: Privatna arhiva

O nekim maltretiranjima upoznata je i policija u Nišu. Ona inače radi kao medicinska sestra u Aleksincu i tokom svakog odlaska i dolaska s posla strepi od raznih neprijatnosti.

Kurir.rs/M.S./Foto: Privatna arhiva