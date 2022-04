VUČEVIĆ: SNS je platio cenu državne politike,za jedne smo četnici i klerofašisti, za druge izdajnici, a mi treba da očuvamo Srbiju

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i potpredsednik SNS je gostujujući na televiziji Pink govorio o pretnjama koje je doživeo, izbornim rezultatima, dogovorima o budućoj vladi, ali koje lekcije njegova stranka treba iz svega da izvuče.

U stanu osumnjičenog nađen samostrel, ranije kamenovao moj službeni automobil. Vučević: Samo delić onog čime se Vučić susretao

On je na pitanje o pretnjama koje je dobio tokom nedelje rekao da su stigle na mejl šefa kabineta.

-Dao sam svoje punomoćje advokatu, da ne bi bilo. To nije prvi neprijatni mejl. Policija je krenula sa svojim procedurama, pronašli su osobu i njegov telefon. Mislim da je on ranije imao napad na službeni auto ispred Gradske kuće, dok sam ja bio u kancelariji. U pretresu su mu našli u stanu i samostrel. Deo opozicije je zvao da se ide na moj stan tokom kampanje. Moramo dalje da nastavimo sa životom- istakao je Vučević i dodao da je to samo delić onog sa čim su se susretali predsednik Vučić i njegova porodica.

Železnica i novi voz simbol budućnosti i napretka

Gradonačelnik Novog Sada podvukao je da je za poslednjih deset godina toliko toga urađeno da može mirno da spava.

-Menjali smo se na bolje, kod nas su besplatni vrtići. Ja sam bio srećan što nisam putovao vozom “Soko”, jer sam bio počastvovan da dočekam goste, to je nekako prirodno. Ja sam dočekao našeg predsednika i premijera Orbana u Novom Sadu, ja i čuveni železničar Simović, gospodin koji je legenda novosadske železnice. Ja nisam izdržao, digao sam pobednički ruke. Znam koliko je napora bilo da sve to bude perfektno- otkrio je Vučević.

Treba analizirati rezultate SNS, ali smo pobednici izbora sa najviše mandata

Potpredsednik SNS je odgovarajući na pitanja o formiranju nove vlade i nekih informacija da su pojedine strane ambasade traže da u vladi ne sme biti proruskih kadrova odgovara:

– Mislim da je loše da se stranci mešaju ko može da uđe u vladu i da kvalifikuju bilo koju stranku da li je proruska ili prozapadna. To samo mogu građani Srbije. Ako očekujemo da ambasade to rade onda je to mešanje u nezavisnu državu. Čekaju nas razgovori unutar stranke. Treba analizirati izbore. SNS je ubedljivo pobedio na izborima. Imamo 120 mandata od 250. Čak je fascinantno da oni koji su jedva prešli cenzus kažu da su pobednici. Ja im želim da oni uvek tako pobeđuju, a mi ovako da gubimo. Moramo da vidimo zašto je velika razlika između Aleksandra Vučića i stranke. Mora se uzeti u obzir da je SNS 10 godina na vlasti, može doći do zasićenja. SNS je platila cenu te državne politike. Bolji rezultati bi bilo da smo više srbovali, da smo se igrali sa emocijama građana, da se nismo držali racionalne politike. Za jedne smo izdajnici, za druge smo klerofašisti ili krezubi. Svi čekaju da se Vučić negde saplete- naglasio je Vučević.

Ministri u vladi treba da budu srpski, ni proruski, ni prozapadni

A što se tiče čiji su čiji ministri, da li su proruski ili prozapadni, kaže da oni treba da budu srpski ministri.

-Ako nam ambasade kroje vlade i biraju, onda mi gubimo nezavisnost, suverenost. Nadam se da će predsednik Aleksandar Vučić uspeti da istraje na tom putu da vodi nezavisnu politiku, odnosno da čuva Srbiju kao nezavisnu državu. Mi jesmo na evropskom putu, ali Srbija mora da vodi računa o svojim nacionalnim interesima. Uvek je pred formiranje vlade pitanje ko je kome bliži. Ministri moraju da budu srpski, i da rade za građane Republike Srbije – uverava Vučević i dodaje da što se tiče formiranja vlade da ih čekaju tek razgovori unutar stranke.

Najbitnija poruka građana

Vučević priznaje da treba analizirati izborne rezulatate i videti zašto je tolika razlika između Vučića i stranke.

-Šta su nam građani poručili, pri tome SNS je ubedljivo pobedio na izborima. Pobeda nije uopšte upitna, ali je fascinantno da oni koji su dobili tri četiri puta manje glasova da nam drže lekcije kako su oni pobednici. Ako su oni pobednici želim im da uvek tako pobeđuju, a nama da uvek tako gubimo. SNS je sebi postavio visoko lestvicu, imamo neke naše principe koje želimo da pratimo i ostvarujemo. Ne da bi se trkali u brojevima, već da održimo stranačku kondiciju. Da bi pokazali da mso najodgovornija politička stranka – kaže Vučević-

Provetravanje stranke očigledno nije bilo dovoljno

Međutim, na konstataciju voditeljke da SNS trebaju promene i provetravanje kaže da su to već izvršili, ali očigledno nije bilo dovoljno.

-Možda građani misle da više ljudi treba da bude u izvršnoj vlasti, da bude više novih lica. Svima nam je ovo poruka, a mora se uzeti u obzir da je SNS 10 godina na vlasti, prirodno je da dođe i do nekog zasićenja. Čak i kada postižete najbolje rezultate reći će: „Dosta je, ajde sada da menjamo“. To je uostalom pokazalo ovo glasanje, kako su se šarali listići. Glasali su za Aleksandra, a onda se dali glasove drugima. SNS je platio cenu državne politike koja nije dopadljiva svima u državi, da smo više srbovali rezultati bi bili bolji i da smo bili koketniji sa emocijama građana. Ali naša politika je bila racionalna. Politika koju vodi predsednik Vučić i SNS je da smo za jedne krezubi četnici, botovi sendvičari, a za druge lažne patriote, izdajnici Vučić će prodati Kosovo, RS uvešćemo sankcije Rusiji, nemamo dobar odnos sa crkvom. A niko neće da kaže kako će rešavati probleme. Osim što je Đilas rekao da nam treba sveobuhvatno pomirenje sa Albancima ali nije rekao kako kad imate Kurtija koji poziva na nasilje i hoće da priča samo o nezavisnosti. Svi se za to zalažemo, ali Kurti nešto neće da se miri. A onda dolazi šizofrena situacija na političkoj sceni da oni koji su nas optuživali da smo lažne patriote se sada zarad vlasti u Beogradu udružuju sa istim tim strankama – naglasio je Vučević.

Nekada glasamo za odluke koje nisu popularne u narodu, ali moramo da štitimo naš narod.

-Predsedniku skupštine neće biti lako. Da vam kažem, to je jedno od najnezahvalnijih mesta. Opozicija vam zameri da im ne date dovoljno vremena, a pozicija vam takođe zamera isto- istakao je Vučević.

Srbija neće imati restrikcije na naftu, a zemlja će tako zaštititi svoje građane, a prvi čovek Novog Sada navodi da će NIS tako moći da uvozi naftu preko država Evropske unije.

-Naš glavni naftovod ide preko Hrvatske, datira još iz dobar Jugoslavije. To je glavni cevovod za naftu. Mi bismo bili u ozbiljnim problemima kako da uvozimo i kupujemo naftu. Nekada glasamo za odluke koje nisu popularne u narodu, ali moramo da štitimo naš narod. Ja sam siguran da je Vučić pričao sa Putinom i objasnio mu situaciju. I dalje imamo letove za Rusiju i dalje ne prekidamo naše prijateljstvo. Izloženi smo ucenama, ogromnim pritiscima. Ne bih bio u Vučićevoj koži nikada. To što se dešava i kakvi ga razgovori čekaju, to je sve samo nema diplomatskog rečnika. Kažu kaznićemo vam sportiste, uvešćemo vam sankcije, ugasićemo vam fabrike. Mi volimo Srbiju i čuvamo je. Zato je Srbija bolja nego prethodnih decenija- naglasio je Vučević i dodao:

-Mir i stabilnost se ne podrazumevaju. Kao što se smatra da plate i penzije rastu svake godine. To se ništa ne podrazumeva, to se sve zaslužuje radom, učenjem. Mir se za sekundu gubi, a onda mu treba dugo vremena da se vrati. Mislim da svi koji smo preživeli devedeste znamo šta to znači. Koliko vam godina i decenija treba da se vratite pre gubitka mira i početka ratnih sukoba. Treba iskoristiti ovaj snažan narativ sa zapadne hemisfere da su granice država nepovredive i pitati šta je sa našim granicama. Srbija se iskreno zalaže da se poštuje načelo teritorijalnog integriteta. Dajte da vidimo da li postoji međunarodno javno pravo ili važi od trenutka do trenutka, od situacije do situacije.

Gradonačelnik Novog Sada prokomentarisao je i susret predsednika Aleksandra Vučića i predstavnika opozicije Dragana Đilasa, koji bi trebalo da se održi narednih dana.

-Susret kao susret. Taj narativ opozicije je smešan. Svi su sedeli u Demokratskoj stranci, posvađali se i poizbacivali sebe iz stranke. Sad su se ujedinili i kakav nam spektakl predstavljate kada ste svi proistekli iz iste stranke. Đilas i dalje misli da našim parama, parama naših građana, misli da sve može da reši. Dobar kviz iz geografije bi mogao da bude “Nađite gde sve Đilas ima račune”. To bi bilo interesantno. On ume sa našim parama. Mi smo svi akcionari Saut temptona. Mi svi možemo da tražimo besplatne karte za utakmice u Engleskoj- kazao je Vučević.

nsuzivo.rs