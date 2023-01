ON JE PRAVI SREĆKO ŠOJIĆ! Ali nema ni stranku, ni limuzinu! Svi ga vuku za brkove i pitaju rođo dal su pravi? Evo šta radi VIDEO

ARILJE - Ukoliko vas put navede u ariljsko selo Mirosaljci možda vam se posreći pa ugledate glavom i bradom čuvenog Srećka Šojića, iako ste njegov lik mogli videti samo na tv ekranima.

Milenko Čakervić apsolutni je njegov dvojnik, a ovakav imidž ovaj Ariljac neguje i pre nego što je lik Šojića postao popularan. Ista frizura, građa i nezaobilazni brkovi, pa ne treba ni da čudi što u ovom kraju Milenka svi znaju.

"Po imenu me zovu samo moji ukućani, svi ostali me znaju kao Šojića. Meni to nikad nije smetalo, simpatično mi je. Ljudi me svuda prepoznaju, a kad god idem na neko veselje ovde u našem kraju više se slikaju sa mnom nego sa mladom i mladoženjom. Često me omladina povuče za brkove i pita "Roćko da li su pravi", kaže uz osmeh za RINU Milenko.

Ne cvate cveće ni u naše preduzeće - ariljski Šojić obrađuje 30 hektara zemlje

On nema limuzinu već se vozi u ladi nivi, nije na čelu nikakve stranke ali je zato glava mnogočlane porodice koja obraćaje preko 30 hektara zemlje. Umesto političkih partnera i Ćirka svaki dan je sa beračima i otkupljivačima malina. Zavrnutih rukava i dubokim gumenim čizmama u njivi umesto u elitnim restoranima, Milenko kaže da se često slaže sa onom Šojićevom - ne cvate cveće ni u naše preduzeće.

"Za razliku od pravog lika koji je popriličan lenjivac u seriji, kod mene nema odmora dok traje obnova. Na selu se radi od jutra do mraka, naročito kad je sezona malina. Svi smo u našim fabrikama pod otvorenim nebom. Nekad je zarada dobra, nekad slabija. Otkupna cena je bila viša u odnosu na prethdone godine, ali sve je ostalo poskupelo pa to sve opet dođe na isto. Imamo krave, ovce, pravimo sir. Stružemo drva i tu nam takođe kapne po neki dinar. Ima posla ko hoće da radi", priča nam ariljski Šojić.

Sa suprugom Milevom na pravi put izveo je troje dece, a sada je porodica mnogo brojnija jer su stigli prvo unuci, ali i praunuci. Ističe da je njegov najveći uspeh srećna porodica, jer pod jednim krovom u slozi i ljubavi žive četiri generacije.

Politika ga nikad nije zanimala, a hobi su mu pevanje i lov.

