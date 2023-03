Časopis "LICEULICE" konačno i u Subotici!

Nakon dužeg vremenskog perioda, časopis “Liceulice” koji postoji već 13 godina, konačno je stigao i u Suboticu! Pored Beograda, uspešno se distribuira i u Novom Sadu već 5 godina, a ono što ga čini posebnim jeste činjenica da ga prodaju osobe sa invaliditetom! Mi smo razgovarali sa Snežanom Stantić iz Udruženja “Zajedno”, koja nam je iznela sve detalje vezane za časopis!

“Časopis “Liceulice” je jedan specifičan magazin iz razloga što ne možete da ga kupite na kioscima, u prodavnicama ili gde ste inače navikli da kupujete časopise, nego možete da ih kupite isključivo od uličnih prodavaca koji su zapravo osobe sa invaliditetom. Časopis predstavlja jedan vid socijalnog preduzetništva što zapravo znači da vi kupovinom tog časopisa podržavate tu konkretnu osobu. Cilj uopšte zbog čega je Udruženje “Zajedno” konkretno ušlo u ovaj program i generalno priču vezanu za časopis “Liceulice”, jeste pre svega socijalno preduzetništvo. Želimo da pružimo šansu i mogućnost konkretno osobama sa invaliditetom ali ja se nadam tokom vremena i drugim licima, pripadnicima marginalizovanih grupa da se radno angažuju, jer prosto to je ono što zapravo čini ravnopravnost. To je ono što će ih učiniti ravnopravnim u društvu. Znači dati im mogućnost, dati im šansu da rade, dati im šansu da se integrišu u društvu i da budu zaista ravnopravni članovi našeg društva. Radnim angažovanjem, mi im na taj način pomažemo da razviju samopouzdanje, a što da ne, da im to bude i uvod za neko drugo zaposlenje” objašnjava Snežana.

Pored interesantnog naziva časopisa, sam sadržaj je takođe zanimljiv i dotiče se bitnih društvenih tema.

“Zaista sadrži neke društveno aktuelne teme. Ovo je časopis u kome vi nećete naći nikakve informacije vezane za trenutnu estradu, politiku ili slično. Znači to su neke društveno odgovorne teme i zanimljivo je zbog toga što svako od čitalaca može naći nešto interesantno za sebe. Obrađuje neke teme koje su svima bliske, koje su nam svima od značaja, tiču se svih nas i zbog toga i nalazi čitaoce u širokom krugu ljudi” izjavila je Snežana Stantić iz Udruženja “Zajedno”, za Subotica živi.

