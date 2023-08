IVANKA IZ MELENACA JE "ŽENA IZ TRAKTORA": Vozim i po 10 sati dnevno, prvi mi je kupio sin za 8. mart! Kad sam u njemu, MOĆNA SAM

Banat nam je podario Mihajla Pupina, Miroslava Miku Antića, Đuru Jakšića i Uroša Predića.

Ne diči se Banat samo znamenitim muškim rodom koji je nesumnjivo ostavio velikog traga u srpskoj istoriji, tu su i one, žene koje svojim primerom danas pokazuju karakter ovog dela Srbije.

Među njima je i poljoprivrednica Ivanka Obućina iz Melenaca - poznatija kao "žena iz traktora". Ona i u osmoj deceniji radi sve poslove sama.

- Ja sam jedinstvena žena i jako sam ponosna. kad bi znali koliko se osećam moćno i sigurno, to ne može svako da doživi - priča Ivanka.

Ponekad je za volanom traktora i do 10 sati dnevno.

- Volim kad znam da sam obezbedila hranu i to ti daje sigurnost da dočekaš zimu - dodaje ona.

U domaćinstvu gde je sa sinom, snajom i unucima, svi se bave stočarskim i ratarskim poslovima. Njeno je, kako kaže, sve oko zemlje, ali i odabir traktora.

- Prilikom svake kupovine, učestvujem i odlazim tamo. Kad sam kupila prvi traktor 2004. bio je neki ruski. Meni je sin kupio traktor za 8. mart, a ja sam ga doterala iz Novog Sada. To je bila atrakcija. Kad god vozim, stavim šešir, to mi pristaje i nek me svi gledaju - kaže Ivanka.

Ivanka je diplomirani agronom i veliki deo karijere provela je radeći kao rukovodilac proizvodnje u zadrugama i kombinatima.

- Ja sam poznata kao žena iz brazde, žena iz traktora sa epitetom agrarne heroine. Ja sam ceo vek gazila blato, zemlju i to mi je pričinjavalo zadovoljstvo - objašnjava Ivanka.

